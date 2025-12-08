Ταϊλάνδη: Εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στην Καμπότζη – Βίντεο με μαθητές σχολείου να τρέχουν για να σωθούν

Σύνοψη από το

  • Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στην Καμπότζη, μετά τον θάνατο ταϊλανδού στρατιώτη σε νέες μάχες στα σύνορα.
  • Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας που είχε υπογραφεί τον Οκτώβριο με την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
  • Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τις περιοχές κοντά στα σύνορα, ενώ βίντεο δείχνουν μαθητές σχολείων να τρέχουν για να σωθούν από τις συγκρούσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ταϊλάνδη: Εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στην Καμπότζη – Βίντεο με μαθητές σχολείου να τρέχουν για να σωθούν
Καμπότζη, Φωτογραφία: AP

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης χρησιμοποίησαν αεροσκάφη για να πλήξουν στρατιωτικούς στόχους στην Καμπότζη, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός τους, λίγη ώρα αφού γνωστοποίησε πως ταϊλανδός στρατιώτης σκοτώθηκε σε νέες μάχες στα σύνορα των δυο κρατών της Ασίας.

Η Μπανγκόκ πλέον «άρχισε να χρησιμοποιεί αεροσκάφη για να πλήξει στρατιωτικούς στόχους σε διάφορες τοποθεσίες για να τερματίσει τα καμποτζιανά πυρά υποστήριξης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος των ταϊλανδικών ενόπλων δυνάμεων, Βιντάι Σουβαρί.


Oι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας που είχε σταματήσει τις συγκρούσεις νωρίτερα φέτος.

Εύθραυστη εκεχειρία

Οι μακροχρόνιες συνοριακές συγκρούσεις μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης, εντάθηκαν τον Ιούλιο, που προκάλεσαν δεκάδες θανάτους στρατιωτών και πολιτών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πίεσε τις δύο χώρες να υπογράψουν συμφωνία εκεχειρίας τον Οκτώβριο, αλλά οι εντάσεις συνέχισαν να σιγοβράζουν.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, δήλωσε σε τηλεοπτικό μήνυμα ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα διεξάγονται όπως απαιτείται για να υπερασπιστεί τη χώρα και να προστατεύσει τη δημόσια ασφάλεια.

«Η Ταϊλάνδη δεν επιδίωξε ποτέ τη βία. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Ταϊλάνδη δεν ξεκίνησε ποτέ καμία μάχη ή εισβολή, αλλά δεν θα ανεχτεί ποτέ παραβίαση της κυριαρχίας της», είπε.

Η εκεχειρία είχε τεθεί υπό πίεση στις αρχές Νοεμβρίου, όταν Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκες, οδηγώντας την Ταϊλάνδη να ανακοινώσει ότι θα αναστείλει επ’ αόριστον την εφαρμογή της συμφωνίας.

Και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη, ακόμη και καθώς υποτίθεται ότι συνεργάζονται για την εξουδετέρωση των ναρκών.

Ο Τραμπ δήλωσε στα μέσα Νοεμβρίου ότι επενέβη για να διατηρηθεί η εκεχειρία καθώς οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες αυξάνονταν. Ωστόσο, μια ακόμη σύντομη σύγκρουση σημειώθηκε την Κυριακή, μετά την οποία και οι δύο πλευρές ισχυρίστηκαν ότι η άλλη πλευρά πυροβόλησε πρώτη.

Ο στρατός της Ταϊλάνδης ανέφερε ότι πυρά της Καμπότζης τραυμάτισαν δύο Ταϊλανδούς στρατιώτες και ότι οι Ταϊλανδοί ανταπέδωσαν, με αποτέλεσμα μια ανταλλαγή πυρών που διήρκεσε περίπου 20 λεπτά. Η Καμπότζη δήλωσε ότι η Ταϊλάνδη πυροβόλησε πρώτη και ότι οι δικές της δυνάμεις δεν ανταπέδωσαν.

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Άνουαρ Ιμπραήμ, κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση με δήλωση στα social media, τονίζοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να στηρίξει προσπάθειες για την αποτροπή περαιτέρω συγκρούσεων. «Η περιοχή μας δεν μπορεί να επιτρέψει οι μακροχρόνιες διαφορές να εξελιχθούν σε κύκλους αντιπαραθέσεων», έγραψε.

Ο κόσμος τρέχει να σωθεί

Ο στρατός της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν φύγει από περιοχές κοντά στα σύνορα προς καταφύγια, ενώ ο υπουργός Πληροφόρησης της Καμπότζης, Νεθ Πέακτρα, είπε ότι κάτοικοι πολλών χωριών κοντά στα σύνορα έχουν εκκενωθεί.

Ταϊλάνδη, Φωτογραφία: AP

Εκπρόσωπος της επαρχιακής διοίκησης της επαρχίας Οντάρ Μεντσέι, στην Καμπότζη, δήλωσε ότι «αρκετοί χωρικοί που ζουν κοντά στα σύνορα καταφεύγουν σε ασφαλέστερες περιοχές».


Η επαρχία της Καμπότζης ανέστειλε επίσης τη λειτουργία των σχολείων τη Δευτέρα λόγω των συγκρούσεων. Βίντεο που δημοσίευσε το Al Jazeera δείχνει μαθητές σχολείου, κοντά στα σύνορα των δύο χωρών, να τρέχουν για να βρουν καταφύγιο.

