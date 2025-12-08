Ταϊλάνδη: Εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στην Καμπότζη – Βίντεο με μαθητές σχολείου να τρέχουν για να σωθούν

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης χρησιμοποίησαν αεροσκάφη για να πλήξουν στρατιωτικούς στόχους στην Καμπότζη, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός τους, λίγη ώρα αφού γνωστοποίησε πως ταϊλανδός στρατιώτης σκοτώθηκε σε νέες μάχες στα σύνορα των δυο κρατών της Ασίας.

Η Μπανγκόκ πλέον «άρχισε να χρησιμοποιεί αεροσκάφη για να πλήξει στρατιωτικούς στόχους σε διάφορες τοποθεσίες για να τερματίσει τα καμποτζιανά πυρά υποστήριξης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος των ταϊλανδικών ενόπλων δυνάμεων, Βιντάι Σουβαρί.



Oι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας που είχε σταματήσει τις συγκρούσεις νωρίτερα φέτος.

Εύθραυστη εκεχειρία

Οι μακροχρόνιες συνοριακές συγκρούσεις μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης, εντάθηκαν τον Ιούλιο, που προκάλεσαν δεκάδες θανάτους στρατιωτών και πολιτών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πίεσε τις δύο χώρες να υπογράψουν συμφωνία εκεχειρίας τον Οκτώβριο, αλλά οι εντάσεις συνέχισαν να σιγοβράζουν.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, δήλωσε σε τηλεοπτικό μήνυμα ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα διεξάγονται όπως απαιτείται για να υπερασπιστεί τη χώρα και να προστατεύσει τη δημόσια ασφάλεια.

«Η Ταϊλάνδη δεν επιδίωξε ποτέ τη βία. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Ταϊλάνδη δεν ξεκίνησε ποτέ καμία μάχη ή εισβολή, αλλά δεν θα ανεχτεί ποτέ παραβίαση της κυριαρχίας της», είπε.

Η εκεχειρία είχε τεθεί υπό πίεση στις αρχές Νοεμβρίου, όταν Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκες, οδηγώντας την Ταϊλάνδη να ανακοινώσει ότι θα αναστείλει επ’ αόριστον την εφαρμογή της συμφωνίας.

Και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη, ακόμη και καθώς υποτίθεται ότι συνεργάζονται για την εξουδετέρωση των ναρκών.

Ο Τραμπ δήλωσε στα μέσα Νοεμβρίου ότι επενέβη για να διατηρηθεί η εκεχειρία καθώς οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες αυξάνονταν. Ωστόσο, μια ακόμη σύντομη σύγκρουση σημειώθηκε την Κυριακή, μετά την οποία και οι δύο πλευρές ισχυρίστηκαν ότι η άλλη πλευρά πυροβόλησε πρώτη.

Ο στρατός της Ταϊλάνδης ανέφερε ότι πυρά της Καμπότζης τραυμάτισαν δύο Ταϊλανδούς στρατιώτες και ότι οι Ταϊλανδοί ανταπέδωσαν, με αποτέλεσμα μια ανταλλαγή πυρών που διήρκεσε περίπου 20 λεπτά. Η Καμπότζη δήλωσε ότι η Ταϊλάνδη πυροβόλησε πρώτη και ότι οι δικές της δυνάμεις δεν ανταπέδωσαν.

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Άνουαρ Ιμπραήμ, κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση με δήλωση στα social media, τονίζοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να στηρίξει προσπάθειες για την αποτροπή περαιτέρω συγκρούσεων. «Η περιοχή μας δεν μπορεί να επιτρέψει οι μακροχρόνιες διαφορές να εξελιχθούν σε κύκλους αντιπαραθέσεων», έγραψε.

Ο κόσμος τρέχει να σωθεί

Ο στρατός της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν φύγει από περιοχές κοντά στα σύνορα προς καταφύγια, ενώ ο υπουργός Πληροφόρησης της Καμπότζης, Νεθ Πέακτρα, είπε ότι κάτοικοι πολλών χωριών κοντά στα σύνορα έχουν εκκενωθεί.

Εκπρόσωπος της επαρχιακής διοίκησης της επαρχίας Οντάρ Μεντσέι, στην Καμπότζη, δήλωσε ότι «αρκετοί χωρικοί που ζουν κοντά στα σύνορα καταφεύγουν σε ασφαλέστερες περιοχές».

Fleeing for safety, young students in the O’Smach area of Oddar Meanchey were sent home today as fresh tension and artillery fire from Thailand started up again. https://t.co/0XPfxnjxjC pic.twitter.com/MPdc1xXzqf — Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) December 8, 2025



Η επαρχία της Καμπότζης ανέστειλε επίσης τη λειτουργία των σχολείων τη Δευτέρα λόγω των συγκρούσεων. Βίντεο που δημοσίευσε το Al Jazeera δείχνει μαθητές σχολείου, κοντά στα σύνορα των δύο χωρών, να τρέχουν για να βρουν καταφύγιο.

A large number of children were seen fleeing from schools along the Thailand–Cambodia border after renewed tensions between the two countries. pic.twitter.com/YDRfg7Rfu2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 8, 2025