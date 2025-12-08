Δημογλίδου για αγρότες: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αποκλειστούν λιμάνια και αεροδρόμια της χώρας

«Σεβόμαστε απόλυτα και την πλευρά των αγροτών, οι οποίοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Είναι δημοκρατικό τους δικαίωμα. Όμως πρέπει να σεβαστούμε και το δικαίωμα όλων των πολιτών για ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, όχι μόνο στις Eθνικές Oδούς και σε σημεία ζωτικής σημασίας, όπως το αεροδρόμιο, το λιμάνι» τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου, Eκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας στο ΕΡΤnews Radio, αναφερόμενη σε αποκλεισμούς κομβικών σημείων από αγρότες που είτε επιχειρήθηκαν ή προτίθενται να προχωρήσουν.

«Όπου υπάρχει καλή επικοινωνία και συνεννόηση και ευτυχώς στα περισσότερα σημεία υπάρχει αυτό, μεταξύ των επικεφαλής αστυνομικών και των εκπροσώπων των αγροτών, δεν υπάρχει καμία ένταση και κανένα πρόβλημα. (…), τόνισε η ίδια και πρόσθεσε:

«Ακόμη και στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων χθες, μπορεί να συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν οι αγρότες, παρ’ όλα αυτά με καλή επικοινωνία με τους αστυνομικούς επέτρεπαν κανονικά στους ταξιδιώτες να προσεγγίσουν στα αεροδρόμια. Όλες οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς να υπάρχει καθυστέρηση λόγω αυτής της κινητοποίησης. Αυτό που ζητάμε είναι πολύ απλά να σεβαστούμε όλοι μαζί και εμείς και οι αγρότες, τα δικαιώματα των υπολοίπων συμπολιτών μας. Τίποτε άλλο».

«Καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι συγχυσμένοι. Υπάρχει εκνευρισμός. Εμείς όμως δεν βρισκόμαστε εκεί προφανώς και δεν θα συζητήσουμε τα θέματα τα οποία θέτουν οι αγρότες. Δεν είναι αρμοδιότητά μας αυτή. Είμαστε εκεί και για τη δική τους ασφάλεια. Και αυτό το ξεκαθαρίζω γιατί είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ανθρώπους να είναι συγκεντρωμένοι κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες που θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος και για τη δική τους ζωή. Οι αστυνομικοί παρέμειναν όμως στα σημεία για να διευκολύνουν και τους ίδιους και τους υπόλοιπους πολίτες.

Προφανώς και δεν ήταν δυνατό και το λέει και η λογική και νομίζω ότι παρόλο που οι περισσότεροι πολίτες, όπως λένε οι ίδιοι οι αγρότες είναι υποστηρικτικοί στην πράξη τους αυτή, περνούν από τα σημεία και τους ενθαρρύνουν ότι είναι κοντά τους, δεν νομίζω ότι κάποιος πολίτης είναι θετικός στο να αποκλείουμε τους υπολοίπους από την πρόσβαση. Δεν ήταν δυνατόν να επιτραπεί από τις αστυνομικές δυνάμεις να αποκλειστεί το αεροδρόμιο Μακεδονία, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, για όλη τη Βόρεια Ελλάδα» συμπλήρωσε η κα Δημογλίδου.

«Ακούσαμε και το παράλογο στη Θεσσαλονίκη ότι την παρακώλυση την δημιουργούν οι κλούβες των ΜΑΤ και όχι οι ίδιοι οι αγρότες. Προφανώς και έχουν αναγκαστεί και υποχρεωθεί να παρατάξουν τα τρακτέρ τους σε συγκεκριμένο σημείο, επειδή ακριβώς βρίσκεται η αστυνομία για να μην αποκλείσουν την πρόσβαση, για να μπορεί να λειτουργεί κανονικά το αεροδρόμιο. Και αυτό θα παραμείνει εκεί. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αποκλειστούν τέτοια σημεία στη χώρα» επισήμανε.

Η αστυνομία είναι αποφασισμένη, εξήγησε η κα Δημογλίδου, να προστατεύσει το δικαίωμα όλων των πολιτών αυτής της χώρας και το δικό τους δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν και το δικαίωμα των πολιτών να κυκλοφορούν ελεύθερα.

Για την επίθεση με μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης

Σχετικά με την επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης χθες, η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας αναφέρθηκε στα αντανακλαστικά των συναδέλφων της που έθεσαν άμεσα τη φωτιά σε έλεγχο για να μην επεκταθεί, καθώς υπάρχει εξοπλισμός στις αστυνομικές υπηρεσίες και οχήματα και η φωτιά ανακόπηκε στην άμεση αντίδραση των αστυνομικών.

«Φαίνεται ότι τα πέντε έως έξι άτομα, σύμφωνα με αυτά που μας αναφέρουν οι αστυνομικοί, έφτασαν από διαφορετικές κατευθύνσεις με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και επιτέθηκαν προς τον σκοπό, ο οποίος αντέδρασε άμεσα και για την δική του ασφάλεια και για την ασφάλεια των υπολοίπων συναδέλφων αλλά και των κατοίκων της περιοχής. Καταλαβαίνετε αν επεκταθεί μια τέτοια φωτιά. Ελέγχεται βιντεοληπτικό υλικό για να δούμε πώς προσέγγισαν το σημείο τα άτομα αυτά και φυσικά να ταυτοποιηθούν, γιατί ήταν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, οπότε άμεση ταυτοποίηση δεν μπορούσε να γίνει από τους συναδέλφους που βρίσκονταν στην Αστυνομική υπηρεσία» ανέφερε.