Ηράκλειο: Συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων στο Παγκρήτιο Στάδιο – Οι πρώτες εικόνες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσυγκέντρωση αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο Παγκρήτιο Στάδιο, όπου σταδιακά έχουν ξεκινήσει να φτάνουν τα πρώτα τρακτέρ και αγροτικά οχήματα για το μεγάλο συλλαλητήριο σήμερα, Δευτέρα (8/12).

Με ελληνικές σημαίες και πανό, αγρότες και κτηνοτρόφοι στέλνουν μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση, τονίζοντας πως ο πρωτογενής τομέας οδηγείται σε κατάρρευση.

Στο Ηράκλειο δίνουν επίσης το παρών αγροτοκτηνοτρόφοι από το Λασίθι, καθώς και από το Ρέθυμνο, ενώ στα Χανιά, οι διαμαρτυρόμενοι προχωρούν στο κλείσιμο του αεροδρομίου «Ιωάννης Δασκαλογιάννης».

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο, έχουν δηλώσει πως θα προχωρήσουν στο κλείσιμο του αεροδρομίου και του λιμανιού.

