Κρήτη: Πηδούσαν στη θάλασσα για να φέρουν φαγητό και νερό – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των διασωθέντων για την τραγωδία με 17 νεκρούς μετανάστες

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των διασωθέντων για την τραγωδία με τους 17 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης. Το ταξίδι προς την Ευρώπη κατέληξε σε μία τραγωδία στη νήσο Χρυσή με τους νεκρούς μετανάστες μέσα σε μία βάρκα.

Οι διασωθέντες περιέγραψαν στους λιμενικούς την αγωνία και τον αγώνα κάποιων εκ των μεταναστών που, βρισκόμενοι σε παραισθήσεις από την πείνα και τις κακουχίες, πήδηξαν από τη βάρκα στο νερό, αναφέροντας ότι πάνε να βρουν τρόφιμα.

Αρμόδια πηγή τόνισε στο patris ότι «πρόκειται για το ταξίδι προς την ελευθερία που τελικώς οδήγησε στο θάνατο 17 νέους ανθρώπους στην πιο συγκλονιστική περίπτωση που έχουμε μέχρι στιγμής αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια. Και είναι άγνωστο πόσοι ακόμα έπεσαν στη θάλασσα και δεν έχουν εντοπιστεί».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, στη βάρκα επιβιβάστηκαν συνολικά 34 άτομα. Το ταξίδι αυτό ξεκίνησε από το Τομπρούκ της Λιβύης την περασμένη Δευτέρα. Οι διασωθέντες είναι δύο νεαροί από την Αίγυπτο, ο ένας εκ των οποίων μόλις 16 ετών. Και οι δυο νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας και σήμερα αναμένεται να πάρουν εξιτήριο.

Οι μαρτυρίες των επιζώντων

Οι δύο διασωθέντες φέρονται να μετέφεραν στους λιμενικούς απίστευτες εικόνες μέχρι τον τελικό εντοπισμό τους. Οι δύο αυτοί άνθρωποι μίλησαν για 34 συνολικά επιβαίνοντες, πολλοί εκ των οποίων μετά από λίγες ημέρες έχοντας παραισθήσεις βουτούσαν στη θάλασσα, λέγοντας ότι θα επιστρέψουν με φαγητό και νερό, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ πίσω στη βάρκα.

Οι ίδιοι ανέφεραν πως ξεκίνησαν με το φουσκωτό ταχύπλοο το οποίο είχε δύο μηχανές. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους χάλασαν και οι δύο μηχανές ενώ η κακοκαιρία τους μετέφερε σαν καρυδότσουφλο αλλάζοντάς τους πολλές φορές την κατεύθυνση.

Τελικά, πέντε μέρες μετά εντοπίστηκαν από το φορτηγό πλοίο νότια της Κρήτης και ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης από το λιμενικό σώμα. Μάλιστα, είχε «σηκωθεί» και super puma για την διάσωση των δύο επιζώντων, ωστόσο, εξαιτίας καιρικών συνθηκών δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το σημείο. Τελικά οι δύο μετανάστες διασώθηκαν από σκάφος του λιμενικού σώματος.

Σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των νεκρών

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης των 17 σορών που ανασύρθηκαν από το ναυάγιο του περασμένου Σαββάτου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του patris, οι σοροί έχουν τοποθετηθεί σε ψυγείο που βρίσκεται στο ΠΑΓΝΗ και έχουν ξεκινήσει οι νεκροψίες – νεκροτομές.