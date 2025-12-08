Ίλιον: Νέες πληροφορίες για το επεισόδιο με πυροβολισμούς – Η καταγγελία 17χρονης ότι ο πεθερός της προσπάθησε να την βιάσει

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το περιστατικό με πυροβολισμούς που συνέβη λίγο πριν από τις 9 το βράδυ της Κυριακής (7/12) στο Ίλιον.

Το επεισόδιο, ανάμεσα σε μέλη δύο οικογενειών, φαίνεται να συνέβη ύστερα από καταγγελία που έκανε μία 17χρονη σε βάρος του 41χρονου πεθερού της για απόπειρα βιασμού, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν ότι μέλη της οικογένειας της ανήλικης μετέβησαν στο σημείο για να ζητήσουν εξηγήσεις, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή μεταξύ των δύο οικογενειών και να πέσουν πυροβολισμοί.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο κάλυκες στον δρόμο, ενώ προχώρησαν σε επτά συλλήψεις. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν τα περιστατικά βρίσκονται υπό διερεύνηση.