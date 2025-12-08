Ίλιον: Νέες πληροφορίες για το επεισόδιο με πυροβολισμούς – Η καταγγελία 17χρονης ότι ο πεθερός της προσπάθησε να την βιάσει

Σύνοψη από το

  • Νέες πληροφορίες για το επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Ίλιον, που συνέβη λίγο πριν από τις 9 το βράδυ της Κυριακής (7/12), βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
  • Το περιστατικό φαίνεται να προκλήθηκε από καταγγελία 17χρονης σε βάρος του 41χρονου πεθερού της για απόπειρα βιασμού, οδηγώντας σε συμπλοκή μεταξύ δύο οικογενειών και πυροβολισμούς.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε δύο κάλυκες στον δρόμο και προχώρησε σε επτά συλλήψεις, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το περιστατικό με πυροβολισμούς που συνέβη λίγο πριν από τις 9 το βράδυ της Κυριακής (7/12) στο Ίλιον.

Το επεισόδιο, ανάμεσα σε μέλη δύο οικογενειών, φαίνεται να συνέβη ύστερα από καταγγελία που έκανε μία 17χρονη σε βάρος του 41χρονου πεθερού της για απόπειρα βιασμού, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν ότι μέλη της οικογένειας της ανήλικης  μετέβησαν στο σημείο για να ζητήσουν εξηγήσεις, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή μεταξύ των δύο οικογενειών και να πέσουν πυροβολισμοί.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο κάλυκες στον δρόμο, ενώ προχώρησαν σε επτά συλλήψεις. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν τα περιστατικά βρίσκονται υπό διερεύνηση.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αγχώνεστε χωρίς να υπάρχει λόγος; Ίσως να σας λείπει ένα θρεπτικό συστατικό που υπάρχει στο γάλα, το κρέας και σε άλλες τρο...

Άννα Κανδαράκη: Η συγκινητική αποκάλυψη για τη μάχη της με τον καρκίνο

Νέα έρευνα για οπωροκηπευτικά: Δείτε ποια λαχανικά κινδυνεύουν με νέες «αδικαιολόγητες» αυξήσεις

Έρχεται ο «ΑΜΚΑ των ακινήτων»: Τι είναι, πώς θα λειτουργεί και πότε θα κάνει πρεμιέρα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:13 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Καρδίτσα: Έντονη διαμαρτυρία των αγροτών έξω από το γραφείο του Κώστα Τσιάρα – Ζητούν την απομάκρυνση της αστυνομικής κλούβας

Έξω από το γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα έ...
11:56 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ενισχύουν τα μπλόκα τους – Συμβολικοί αποκλεισμοί και παραδρόμων, στους δρόμους και οι παραγωγοί της Κρήτης

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες, οι οποίοι διαμηνύουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα έως ό...
11:51 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν θυρίδες κούριερ και άρπαξαν ένα ζευγάρι παπούτσια – Χειροπέδες σε τρεις 16χρονους

Θυρίδες εταιρείας κούριερ έβαλαν στο στόχαστρό τους τρεις 16χρονοι, το βράδυ της Κυριακής (7/1...
11:41 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων στο Παγκρήτιο Στάδιο – Οι πρώτες εικόνες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσυγκέντρωση αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης στο Ηράκλειο και συγκεκριμέ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»