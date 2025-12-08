«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» – Χατζηνικολάου: «Τεχνητή Νοημοσύνη και Βιοτεχνολογία ήδη διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στην πρόληψη, στη θεραπεία και στις υπηρεσίες υγείας»

Τις εργασίες του ετήσιου συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα» για το 2025, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, άνοιξε πριν από λίγο ο Εκδότης της Realnews και Πρόεδρος της ΕΙΗΕA, Νίκος Χατζηνικολάου.

Της Δήμητρας Πανανού

Ο κ. Χατζηνικολάου, καλωσορίζοντας τους υψηλούς παρευρισκόμενους, εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, για την τιμητική του παρουσία. Η συμμετοχή του, όπως είπε, επιβεβαιώνει ότι η Υγεία αποτελεί ζήτημα κορυφαίας εθνικής προτεραιότητας.

«Η διοργάνωση που αποτελεί σημείο συνάντησης της επιστημονικής γνώσης, της πολιτικής βούλησης και των αναγκών της κοινωνίας έχει στόχο να ανοίξει έναν τεκμηριωμένο και ουσιαστικό διάλογο, για το παρόν και το μέλλον του συστήματος υγείας στη χώρα μας. Στο επίκεντρο των εργασιών του συνεδρίου βρίσκεται η Στρατηγική της Υγείας στην Ψηφιακή Εποχή, με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Βιοτεχνολογία, δύο δυνάμεις που ήδη διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στην πρόληψη, στη θεραπεία και στις υπηρεσίες υγείας», σημείωσε ο κ. Χατζηνικολάου στην αρχή της ομιλίας του.

Και συνέχισε: «Θα εξετάσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά του ο τομέας της Υγείας και τις παρεμβάσεις που χρειάζονται σε αυτόν τον νευραλγικό χώρο – με το ισχυρό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα – ώστε να αντιμετωπιστούν χρόνιες αδυναμίες και παθογένειες».

Αναφερόμενος στις φετινές ενότητες του συνεδρίου, ο Εκδότης της Realnews και Πρόεδρος της ΕΙΗΕA τόνισε ότι προσεγγίζουν τον πυρήνα των μεγάλων προκλήσεων αλλά και των σημαντικών ευκαιριών που έχουμε μπροστά μας. «Προσεγγίζουν την ασφάλεια και επάρκεια των φαρμάκων, την παραγωγή και τη βιοτεχνολογία, τον ρόλο των δεδομένων και της καινοτομίας, τον εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ, την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία και την ψυχική υγεία, καθώς και την αναπτυσσόμενη δυναμική της κλινικής έρευνας».

Στο συνέδριο παίρνουν μέρος κορυφαίοι κυβερνητικοί και κρατικοί αξιωματούχοι, επιστήμονες, εκπρόσωποι της φαρμακευτικής αγοράς, του επιχειρηματικού κόσμου, των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών που θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους για ένα σύστημα υγείας που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής.

