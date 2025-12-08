Δείτε LIVE το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025 – Η Στρατηγική της Υγείας στην Ψηφιακή Εποχή: ΑΙ και Βιοτεχνολογία»

Παρακολουθήστε απευθείας το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025 – Η Στρατηγική της Υγείας στην Ψηφιακή Εποχή: ΑΙ και Βιοτεχνολογία» που πραγματοποιείται στο Grand Hyatt Athens (Αίθουσα “Παρθενών”), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Το συνέδριο πραγματοποιείται για 5η συνεχόμενη χρονιά και επικεντρώνεται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που καθορίζουν το μέλλον της υγείας. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται η στρατηγική της υγείας στη ψηφιακή εποχή, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και της βιοτεχνολογίας, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός του συστήματος υγείας, η αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην κλινική έρευνα και η καινοτομία στα φάρμακα. Παράλληλα, θα τεθούν στο επίκεντρο οι αυξανόμενες προκλήσεις που σχετίζονται με την ψυχική υγεία και την πρόληψη, με ορίζοντα το 2030.

Το συνέδριο, το οποίο συνδιοργανώνεται από τις εταιρείες Next is Now και Dome Consulting, φιλοξενεί κορυφαίους κυβερνητικούς και κρατικούς αξιωματούχους, διακεκριμένα μέλη της ιατρικής και πανεπιστημιακής κοινότητας, εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων υγείας, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τους ομιλητές και τις παράλληλες δράσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://ygeiasummit.gr/

Δείτε live τις εργασίες του συνεδρίου 

Δείτε live τις εργασίες του συνεδρίου στα αγγλικά

 

 

