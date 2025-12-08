Ονδούρα – Προεδρικές εκλογές: Η καταμέτρηση σταμάτησε ξανά – O υποψήφιος Νασράλα καταγγέλλει τους «διεφθαρμένους»

  • Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο της Ονδούρας παραδέχθηκε νέα διακοπή της καταμέτρησης των ψήφων στις προεδρικές εκλογές, με τον υποψήφιο Σαλβαδόρ Νασράλα να καταγγέλλει τους «διεφθαρμένους».
  • Η καταμέτρηση παραμένει στο 88,6% των ψηφοδελτίων, με τον Νάσρι Ασφούρα να διατηρεί ελαφρύ προβάδισμα έναντι του κ. Νασράλα.
  • Το κόμμα LIBRE ζήτησε την «πλήρη ακύρωση» των εκλογών, επικαλούμενο την «ανάμιξη» των ΗΠΑ στην εκστρατεία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ονδούρα – Προεδρικές εκλογές: Η καταμέτρηση σταμάτησε ξανά – O υποψήφιος Νασράλα καταγγέλλει τους «διεφθαρμένους»
Φωτογραφία: Reuters

Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE, η εφορευτική επιτροπή) της Ονδούρας παραδέχθηκε χθες Κυριακή πως υπήρξε νέα διακοπή της καταμέτρησης των ψήφων που κατατέθηκαν στις προεδρικές εκλογές της 1ης Δεκεμβρίου, με τον έναν από τους υποψήφιους της δεξιάς, τον φιλελεύθερο Σαλβαδόρ Νασράλα, να καταγγέλλει τους «διεφθαρμένους» που θέτουν υπό αμφισβήτηση, κατά την άποψή του, την εγκυρότητα της διαδικασίας.

Tραμπ: Καταγγέλλει πως η Ονδούρα «προσπαθεί να αλλάξει» το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών

Από το Σάββατο, η καταμέτρηση έχει κολλήσει στο 88,6% των ψηφοδελτίων.

Ο υποψήφιος της δεξιάς Νάσρι Ασφούρα, που υποστηρίχτηκε σθεναρά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ελαφρύ προβάδισμα έναντι του κ. Νασράλα, εξασφαλίζει το 40,19% των ψήφων, έναντι 39,49%, σύμφωνα με το CNE.

Ονδούρα: Η υποψήφια της Αριστεράς, Ρίξι Μονκάδα καταδίκασε την «παρέμβαση» Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές

Ο θεσμός επικαλέστηκε για τη νέα καθυστέρηση τεχνικά προβλήματα σε ιδιωτική εταιρεία στην οποία είχε ανατεθεί η μετάδοση και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Αυτή ήταν η δεύτερη διακοπή της καταμέτρησης μέσα σε μια εβδομάδα.


Ο κ. Νασράλα έκρινε μέσω X ότι «οι διεφθαρμένοι σταμάτησαν την διαδικασία καταμέτρησης» επειδή «δεν αποδέχονται την απόφαση του λαού», προσθέτοντας ακόμη πως το CNE δείχνει «ανευθυνότητα» έναντι των πολιτών αφήνοντάς τους «στην αγωνία».


Με δεδομένες τις καθυστερήσεις, τα προβλήματα και τις παρατυπίες, οι εκλογές είναι αυτές στις οποίες καταγράφτηκε η περισσότερη «χειραγώγηση» και οι λιγότερο «αξιόπιστες» στην ιστορία της δημοκρατίας της Ονδούρας, υποστήριξε ο Μάρλον Οτσόα, αντιπρόσωπος της αντιπολίτευσης στο CNE.

Προχθές Σάββατο, η αποστολή εκλογικών παρατηρητών του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) κάλεσε να υπάρξει «επιτάχυνση» της καταμέτρησης των ψήφων, καθώς συμπληρώθηκε μια εβδομάδα χωρίς να έχει ανακηρυχτεί νικητής.

Το κόμμα LIBRE, η παράταξη στην οποία ανήκει η απερχόμενη πρόεδρος Σιομάρα Κάστρο, ζήτησε από την πλευρά του χθες την «πλήρη ακύρωση» των εκλογών, επικαλούμενο την «ανάμιξη» των ΗΠΑ στην εκστρατεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

