Ονδούρα – Προεδρικές εκλογές: Η καταμέτρηση σταμάτησε ξανά – O υποψήφιος Νασράλα καταγγέλλει τους «διεφθαρμένους»

Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE, η εφορευτική επιτροπή) της Ονδούρας παραδέχθηκε χθες Κυριακή πως υπήρξε νέα διακοπή της καταμέτρησης των ψήφων που κατατέθηκαν στις προεδρικές εκλογές της 1ης Δεκεμβρίου, με τον έναν από τους υποψήφιους της δεξιάς, τον φιλελεύθερο Σαλβαδόρ Νασράλα, να καταγγέλλει τους «διεφθαρμένους» που θέτουν υπό αμφισβήτηση, κατά την άποψή του, την εγκυρότητα της διαδικασίας.

Από το Σάββατο, η καταμέτρηση έχει κολλήσει στο 88,6% των ψηφοδελτίων.

Ο υποψήφιος της δεξιάς Νάσρι Ασφούρα, που υποστηρίχτηκε σθεναρά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ελαφρύ προβάδισμα έναντι του κ. Νασράλα, εξασφαλίζει το 40,19% των ψήφων, έναντι 39,49%, σύμφωνα με το CNE.

Ο θεσμός επικαλέστηκε για τη νέα καθυστέρηση τεχνικά προβλήματα σε ιδιωτική εταιρεία στην οποία είχε ανατεθεί η μετάδοση και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Αυτή ήταν η δεύτερη διακοπή της καταμέτρησης μέσα σε μια εβδομάδα.



Ο κ. Νασράλα έκρινε μέσω X ότι «οι διεφθαρμένοι σταμάτησαν την διαδικασία καταμέτρησης» επειδή «δεν αποδέχονται την απόφαση του λαού», προσθέτοντας ακόμη πως το CNE δείχνει «ανευθυνότητα» έναντι των πολιτών αφήνοντάς τους «στην αγωνία».

Los corruptos han detenido el proceso electoral porque no aceptan la decisión del pueblo. Yo seré el presidente, pero se niegan a reconocer los resultados y han manipulado la actualización de datos para crear incertidumbre. Lo que está ocurriendo es un intento claro de robo… pic.twitter.com/Bh3MH39GQO — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 8, 2025



Με δεδομένες τις καθυστερήσεις, τα προβλήματα και τις παρατυπίες, οι εκλογές είναι αυτές στις οποίες καταγράφτηκε η περισσότερη «χειραγώγηση» και οι λιγότερο «αξιόπιστες» στην ιστορία της δημοκρατίας της Ονδούρας, υποστήριξε ο Μάρλον Οτσόα, αντιπρόσωπος της αντιπολίτευσης στο CNE.

Προχθές Σάββατο, η αποστολή εκλογικών παρατηρητών του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) κάλεσε να υπάρξει «επιτάχυνση» της καταμέτρησης των ψήφων, καθώς συμπληρώθηκε μια εβδομάδα χωρίς να έχει ανακηρυχτεί νικητής.

Το κόμμα LIBRE, η παράταξη στην οποία ανήκει η απερχόμενη πρόεδρος Σιομάρα Κάστρο, ζήτησε από την πλευρά του χθες την «πλήρη ακύρωση» των εκλογών, επικαλούμενο την «ανάμιξη» των ΗΠΑ στην εκστρατεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ