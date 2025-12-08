Κρήτη: Στιγμές αγωνίας για τον 40χρονο στο φαράγγι του Αμπά – Σε αναμονή για το Super Puma

  • Ώρες αγωνίας ζει από χθες ένας 40χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο φαράγγι του Αμπά, στην Κρήτη.
  • Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με την περιοχή να είναι ιδιαίτερα δύσβατη, καθιστώντας αδύνατη την προσέγγιση ασθενοφόρου.
  • Για την παραλαβή του τραυματία έχει ζητηθεί η συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma, το οποίο αναμένεται από την Αθήνα.
Ώρες αγωνίας ζει από χθες ένας 40χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο φαράγγι του Αμπά, στην Κρήτη.

Η επιχείρηση διάσωσης του 40χρονου βρίσκεται σε εξέλιξη από το απόγευμα της Κυριακής, στις Τρεις Εκκλησιές. Παρά την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων και του ΕΚΑΒ, η περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσβατη και δεν ήταν δυνατό να προσεγγίσει ασθενοφόρο.

Γι’ αυτό ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma, το οποίο αναμένεται να φτάσει από την Αθήνα για να παραλάβει τον τραυματία. Μέχρι τότε ο 40χρονος παραμένει στο σημείο, υπό τη φροντίδα των διασωστών που βρίσκονται δίπλα του, όπως μεταδίδει η «Πατρίς».

Υπενθυμίζεται ότι ο 40χρονος, ο οποίος ήταν με παρέα περιπατητών, κατά την κατάβαση από το φαράγγι τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφριά, με τους φίλους του να καλούν την Πυροσβεστική για να συνδράμει στην ασφαλή μεταφορά του σε σημείο, ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ.

Συνολικά στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν 28 πυροσβέστες με ειδικά συνεργεία, ενώ στο έργο της διάσωσης συνδράμουν η Αστυνομία και το προσωπικό του ΕΚΑΒ.

