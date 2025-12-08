Live η κίνηση: Στο «κόκκινο» Αττική Οδός και Κηφισός – Πού έχει μποτιλιάρισμα

Σύνοψη από το

  • Κίνηση με το καλημέρα στην Αττική, με πολλούς κεντρικούς οδικούς άξονες να είναι μπλοκαρισμένοι από νωρίς το πρωί της Δευτέρας.
  • Ουρές χιλιομέτρων παρατηρούνται στην άνοδο της Λ. Κηφισού, με χαμηλές ταχύτητες από το Αιγάλεω έως τη Ν. Φιλαδέλφεια, ενώ επιβαρυμένη είναι και η κάθοδος.
  • Σημαντικές καθυστερήσεις έως και 30 λεπτά καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, καθώς και έως 10 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κηφισός
Φωτό αρχείου

Κίνηση με το… καλημέρα στην Αττική, με πολλούς κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου να είναι μπλοκαρισμένοι από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (8/12).

Ουρές χιλιομέτρων θα συναντήσουν οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο της Λ. Κηφισού, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το Αιγάλεω μέχρι τη Ν. Φιλαδέλφεια. Την τελευταία ώρα έχει επιβαρυνθεί η κίνηση και ανά τμήματα στην κάθοδο της Λ. Κηφισού.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται και στην Αττική Οδό, καθώς στο ρεύμα προς αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και τα 30 λεπτά από τον κόμβο Φυλής μέχρι τον κόμβο της Κηφισίας και 10-15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και τα 10 λεπτά από τον κόμβο της Πλακεντίας μέχρι την Κηφισίας, όπως και στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 25΄-30΄ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Με δυσκολίες η κίνηση των οχημάτων ανά τμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λ. Κηφισίας.

Δείτε live την κίνηση

08:15 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

