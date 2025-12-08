Ανθή Σαλαγκούδη – Κοσμάς Κουμιανός: Χωριστοί δρόμοι

Τέλος στη σχέση τους αποφάσισαν να βάλουν, έπειτα από περίπου δύο χρόνια κοινής πορείας, η δημοσιογράφος, Ανθή Σαλαγκούδη και ο φωτογράφος Κοσμάς Κουμιανός.

Της ΛΙΛΙΑΝ ΠΑΠΠΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Δύο χρόνια κράτησε η σχέση της Ανθής Σαλαγκούδη και του Κοσμά Κουμιανού, καθώς, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του πρώην ζευγαριού, οι δυο τους αποφάσισαν πριν από περίπου δύο μήνες να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Η δημοσιογράφος και ο φωτογράφος ήταν ζευγάρι από το 2023, τον Ιανουάριο του 2024 η σχέση τους έγινε γνωστή, ενώ τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου είχαν κάνει την πρώτη τους κοινή εμφάνιση.

Έκτοτε δεν έκρυβαν την τρυφερότητα και τα αισθήματα που έτρεφαν ο ένας για τον άλλον, ωστόσο κρατούσαν χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή. Κάποιες κοινές αναρτήσεις, προκειμένου να ευχηθούν για τα γενέθλιά τους, ήταν η μόνη ένδειξη εξωστρέφειας του ζευγαριού γι’ αυτή τη σχέση.

Ξαφνική κρίση

Πριν από περίπου δύο μήνες, όταν ο Κ. Κουμιανός ρωτήθηκε για τη σύντροφό του, είχε απαντήσει με μεγάλη τρυφερότητα δείχνοντας ότι η σχέση τους ήταν συναισθηματικά εδραιωμένη: «Είναι πολύ σημαντική για τη ζωή μου η σχέση με την Ανθή, γιατί προκαλεί συναισθήματα που δεν είχα ανακαλύψει στο παρελθόν. Επειδή είναι και ένας ευφυέστατος άνθρωπος, εξελίσσομαι μαζί της πολύ ωραία».

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά ήρθε η ρήξη. Οι δυο τους συνειδητοποίησαν ότι είχαν διαφορετικά όνειρα και κάπως έτσι, χωρίς εντάσεις, προτίμησαν να ρίξουν την αυλαία αυτής της σχέσης. Συνειδητοποιημένοι και κατασταλαγμένοι πλέον, γνωρίζουν τι αναζητούν.

‘Αλλωστε και η ίδια η κόρη του πρώην υφυπουργού Γιώργου Σαλαγκούδη είχε δηλώσει στο παρελθόν: «Δεν ήμουν ποτέ το κορίτσι που ενδιαφερόταν να βάλει νυφικό. Με ενδιαφέρει να έχω μια ισορροπημένη συντροφική σχέση».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν προχωρήσει στη ζωή τους, σίγουρα όμως παραμένουν αφοσιωμένοι σε πράγματα που αγαπούν: στην καριέρα τους, στα ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και στον χρόνο που μοιράζονται με καλούς φίλους τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι σχέσεις τους παραμένουν φιλικές, κάτι που σημαίνει ότι, αν συναντηθούν σε κάποια εκδήλωση, θα χαιρετίσουν ο ένας τον άλλον και θα ανταλλάξουν τα νέα τους με θετική διάθεση.

Η Α. Σαλαγκούδη, αν και απέχει από την τηλεόραση αυτή τη σεζόν, καθώς τον Ιούνιο ολοκληρώθηκε η συνεργασία της με το Attica, τον περασμένο Νοέμβριο ανέβηκε στη σκηνή του TEDx Komotini και μίλησε για την ενσυναίσθηση, ενώ συζητά προτάσεις για το επόμενο επαγγελματικό βήμα της.