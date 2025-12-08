Σε νέα φάση οι αγροτικές κινητοποιήσεις: Μπλόκα και αποκλεισμοί σε Εθνική, Εγνατία και Ιόνια Οδό – Νέες συνελεύσεις το μεσημέρι

Τα μπλόκα ξεπερνούν πλέον τα 50 ανά την χώρα. Στη Νίκαια της Θεσσαλίας παραμένουν περίπου 4.000 τρακτέρ και οι αγρότες αποφάσισαν για σήμερα συμβολικούς αποκλεισμούς παράπλευρων δρόμων και για την Τετάρτη κλείσιμο του λιμανιού του Βόλου.

Εκτός από τα τρία μπλόκα στην Αθηνών–Λαμίας, σε Θήβα, Κάστρο και Μπράλο, ετοιμάζεται τέταρτο στην Αταλάντη.

Σε δύο σημεία παραμένουν μπλόκα στον Ε 65, επίσης δύο τουλάχιστον είναι τα μπλόκα στην Ιόνια Οδό και σε τρία σημεία στην Εγνατία Οδό.

Συγκέντρωση αγροτών της Κρήτης αναμένεται σήμερα στις 12:00, ενώ στα Χανιά ξεκίνησαν κινητοποιήσεις με 48ωρο αποκλεισμό στα Μεγάλα Χωράφια.

Το μεσημέρι εκπρόσωποι όλων των αγροτικών μπλόκων της Κεντρικής Μακεδονίας θα συναντηθούν στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης για να συντονίσουν τις δράσεις τους αλλά και να αποφασίσουν τις κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών.

Τα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης παραμένουν κλειστά για φορτηγά, ενώ ο Προμαχώνας άνοιξε το απόγευμα της Κυριακής.

Στο νέο μπλόκο που στήθηκε στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ήρθαν με τα τρακτέρ αλλά είχαν μαζί τους και τα παιδιά τους, τους αυριανούς νέους κτηνοτρόφους, όπως είπαν.

Οι αγρότες αποχώρησαν από τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας και θα συγκεντρωθούν ξανά τη Δευτέρα στις 5:30 το απόγευμα, προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες μορφές δράσης τους.

Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου έχει αποκατασταθεί, ωστόσο ο νέος αυτοκινητόδρομος θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεωτέρας.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών παραμένουν για 5η συνεχομένη ημέρα στο μπλόκο του Προμαχώνα και απέκλεισαν για τέσσερις ώρες την κυκλοφορία φορτηγών και στα δυο ρεύματα στο τελωνείο.

Περικυκλωμένη από 4 μπλόκα η Θεσσαλονίκη

Στον Λαγκαδά είναι το τέταρτο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο γύρω από τη Θεσσαλονίκη, μετά τα Πράσινα Φανάρια, τη Χαλκηδόνα και τα Μάλγαρα. Από το απόγευμα της Κυριακής άνοιξε η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, ενώ σε ισχύ παραμένει ο αποκλεισμός στις Μικροθήβες. Κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός στη Γέφυρα Εύηνου.

Στην Εγνατία, άνοιξε η κυκλοφορία από Ξάνθη προς Κομοτηνή, αλλά το αντίθετο ρεύμα παραμένει αποκλεισμένο.

Στη Σκύδρα 200 τρακτέρ έχουν αποκλείσει το τελωνείο και τμήμα της οδού Έδεσσας–Βέροιας.

Τα μπλόκα παραμένουν σε Χαλκηδόνα, Μάλγαρα, Δερβένι ενώ ενισχυμένο είναι και το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια.

Oι αγρότες απέσυραν τα τρακτέρ τους, που είχαν παρατάξει στο δρόμο, μπροστά από τις κλούβες της αστυνομίας, και εν συνεχεία τα παρέταξαν δεξιά και αριστερά της λεωφόρου Γεωργικής σχολής, ανοίγοντάς την.

Οι αγρότες διαμηνύουν ότι θα κάνουν αγωγή στην αστυνομία, στις συγκεκριμένες διμοιρίες που είχαν παραταχθεί εκεί της υποδιεύθυνσης αποκατάστασης τάξης, διότι είναι αυτές -όπως λένε- που αποκλείουν το δρόμο – και όχι τα τρακτέρ.

Από την πλευρά της η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ3, διαμηνύει ότι εάν δε φύγει και το τελευταίο τρακτέρ από το σημείο, δεν πρόκειται να αποσυρθούν.

Κλειστή η Ιόνια Οδός στους κόμβους Άρτας και Αγγελοκάστρου

Το μπλόκο των Μικροθηβών ενισχύουν και αγρότες από το Πήλιο κυρίως ελαιοκαλλιεργητές που ήρθαν με 50 αγροτικά οχήματα, επισημαίνοντας: «Το λάδι αυτή τη στιγμή πουλιέται στα 3,5 ευρώ όταν στην Αλβανία η τιμή παραγωγού είναι 8 ευρώ και στην Ιταλία είναι 9. Αυτό είναι μια τρομερή αδικία σε βάρος μας».

Μήνυμα αποφασιστικότητας από τους αγρότες της Καρδίτσας

Κλειστός ο κόμβος προς τον Ε65, καθώς και το παλαιό οδικό δίκτυο Λαμίας–Θεσσαλίας στον Δομοκό.

Δεν χρειάζεται να συναντηθούμε για να υλοποιήσουν τις υποσχέσεις που έχουν δώσει εδώ και χρόνια να έχουμε τιμές που να ικανοποιούν την κοινωνία και άμεσα αναπλήρωση εισοδήματος, δήλωσε ο Γιάννης Τσούτρας, Γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Καρδίτσας. Μάλιστα οι αγρότες της Καρδίτσας σήμερα έχουν προγραμματίσει διαμαρτυρία με τρακτέρ έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Δυναμικό «παρών» δίνουν και οι αγρότες στο μπλόκο της Σιάτιστας κλείνοντας την Εγνατία Οδό.

Συνολικά 54 μπλόκα