Ένα εξαφανισμένο κάστρο 400 ετών αποκαλύπτει τα μυστικά του – Τα συναρπαστικά προϊστορικά αντικείμενα που έφερε στο φως διήμερη ανασκαφή

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Τόσο εθελοντές όσο και μαθητές συμμετείχαν στους αρχαιολόγους σε μια διήμερη προσπάθεια να αποκαλύψουν τα από καιρό χαμένα ίχνη του κάστρου Ντέριγκονελι.. Πρόγραμμα Κοινοτικής Αρχαιολογίας Βόρειας Ιρλανδίας
Τόσο εθελοντές όσο και μαθητές συμμετείχαν στους αρχαιολόγους σε μια διήμερη προσπάθεια να αποκαλύψουν τα από καιρό χαμένα ίχνη του κάστρου Ντέριγκονελι.. Πρόγραμμα Κοινοτικής Αρχαιολογίας Βόρειας Ιρλανδίας

Αρχαιολόγοι στη Βόρεια Ιρλανδία ξεκίνησαν αναζητώντας ένα κάστρο 400 ετών — και κατέληξαν να βρουν πράγματα πολύ αρχαιότερα, χάρη στα μικρά παιδιά που εργάζονταν μαζί τους.

Ψαράδες ανακάλυψαν βραχογραφίες 12.000 ετών κάτω από το νερό – Τι αποκαλύπτουν για την προϊστορική ζωή

Τον Οκτώβριο, το Πανεπιστήμιο Κουίνς του Μπέλφαστ (QUB) ανέφερε ότι οι αρχαιολόγοι του διεξήγαγαν μια διήμερη ανασκαφή για να αποκαλύψουν το κάστρο Ντέριγκονελι (Derrygonnelly Castle) στο Φέρμανα (Fermanagh).

Σχεδόν 250 μαθητές και 35 ενήλικες εθελοντές βοήθησαν στην αναζήτηση της κάποτε υπέροχης δομής που έχει διαφύγει της προσοχής των αρχαιολόγων μέχρι στιγμής.

Ανακαλύφθηκε οχυρό της Ελληνιστικής Εποχής σε προϊστορικό χώρο – Τι μαρτυρούν τα ευρήματα ενός καμένου σπιτιού 4.500 ετών

Χτισμένο τον 17ο αιώνα, το κάστρο Ντέριγκονελι (Derrygonnelly Castle) εγκαταλείφθηκε τη δεκαετία του 1800.

Η καθηγήτρια του QUB, Αϊλίν Μέρφι (Eileen Murphy), δήλωσε στο Fox News Digital ότι η δομή «εξαφανίστηκε από το τοπίο» και σε μεγάλο βαθμό, ξεχάστηκε.

Εκπληκτική ανακάλυψη κάτω από το πάτωμα παλιάς ταβέρνας – Η φωτιά έφερε στο φως σπάνια νομίσματα και προϊστορικά αντικείμενα

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, οι μαθητές βρήκαν πολλά αντικείμενα από τον 19ο αιώνα, συμπεριλαμβανομένων θραυσμάτων πήλινων σωλήνων, μιας πιθανής μισής δεκάρας από την Ένδοξη Επανάσταση και μιας τάφρου του 17ου αιώνα που είχε κατασκευαστεί για να προστατεύει το κάστρο κατά την ανέγερσή του.

Η ανασκαφή αποκάλυψε εργαλεία από πυριτόλιθο και κερατόλιθο ηλικίας άνω των 9.000 ετών, όπως αυτό παραπάνω — κάτι που εξέπληξε ακόμη και τους βετεράνους αρχαιολόγους που βρίσκονταν στο σημείο. Φωτογραφία: Πρόγραμμα Κοινοτικής Αρχαιολογίας Βόρειας Ιρλανδίας
Η ανασκαφή αποκάλυψε εργαλεία από πυριτόλιθο και κερατόλιθο ηλικίας άνω των 9.000 ετών, όπως αυτό παραπάνω — κάτι που εξέπληξε ακόμη και τους βετεράνους αρχαιολόγους που βρίσκονταν στο σημείο. Φωτογραφία: Πρόγραμμα Κοινοτικής Αρχαιολογίας Βόρειας Ιρλανδίας

Αλλά τα πιο εκπληκτικά ευρήματα ήταν τα παλαιότερα. Αυτά ήταν εργαλεία από πυριτόλιθο και κερατόλιθο από την Πρώιμη Μεσολιθική εποχή, πριν από 9.000 χρόνια.

«Η φύση αυτών των ευρημάτων μας λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι, κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες, ζούσαν στην πραγματικότητα σε αυτήν την τοποθεσία και πιθανότατα είχαν εκεί ένα εποχικό καταφύγιο», δήλωσε η καθηγήτρια.

Εξαιρετικά προϊστορικά ευρήματα

Η Μέρφι χαρακτήρισε τα ευρήματα «εξαιρετικά συναρπαστικά και απροσδόκητα». Πρόσθεσε: «Αυτά είναι τα πρώτα κατάλοιπα της Πρώιμης Μεσολιθικής περιόδου που έχουν βρεθεί στην κομητεία Φέρμανα μέχρι σήμερα».

Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το συγκρότημα του κάστρου θα ήταν ένα πολυσύχναστο μέρος στην ακμή του, αφού άφησε τόσα πολλά κατάλοιπα για να ανακαλύψουμε.

Η Μέρφι αναγνώρισε επίσης το πρόγραμμα κοινοτικής αρχαιολογίας της Βόρειας Ιρλανδίας (CAPNI), μια πρωτοβουλία του Ταμείου Κληρονομιάς της Εθνικής Λοταρίας, για τη δυνατότητα πραγματοποίησης της ανασκαφής.

Η ανακάλυψη μιας αμυντικής τάφρου του 17ου αιώνα προσέφερε νέα οπτική/νέες πληροφορίες για το πώς οι αρχικοί κατασκευαστές προστάτευαν το κάστρο. Φωτογραφία: Πρόγραμμα Κοινοτικής Αρχαιολογίας Βόρειας Ιρλανδίας
Η ανακάλυψη μιας αμυντικής τάφρου του 17ου αιώνα προσέφερε νέα οπτική/νέες πληροφορίες για το πώς οι αρχικοί κατασκευαστές προστάτευαν το κάστρο. Φωτογραφία: Πρόγραμμα Κοινοτικής Αρχαιολογίας Βόρειας Ιρλανδίας

Πρόσθεσε ότι ήλπιζε τα παιδιά που συμμετείχαν “θα θυμούνται αυτό το συναίσθημα, και θα εκτιμούν και θα φροντίζουν τα μνημεία που συναντούν, ενδεχομένως στη δική τους γη, στο μέλλον”.

Ήταν φανταστικό που οι εθελοντές βρήκαν τόσα πολλά αντικείμενα", δήλωσε ένας καθηγητής. Φωτογραφία: Πρόγραμμα Κοινοτικής Αρχαιολογίας Βόρειας Ιρλανδίας
Ήταν φανταστικό που οι εθελοντές βρήκαν τόσα πολλά αντικείμενα”, δήλωσε ένας καθηγητής. Φωτογραφία: Πρόγραμμα Κοινοτικής Αρχαιολογίας Βόρειας Ιρλανδίας

περισσότερα
