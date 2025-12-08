SAFE: Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και το Πολεμικό Ναυτικό απέρριψαν τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων στην Ελλάδα

Σε σοβαρές καταγγελίες για το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) και τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών (ΓΔΑΕΕ) προχώρησε ο πρόεδρος της ΟΝΕΧ, Πάνος Ξενοκώστας. Ερωτηθείς σχετικά δήλωσε αιφνιδιασμένος για την απόρριψη του φακέλου ναυπήγησης πολεμικών πλοίων στην Ελλάδα, από ελληνικά ναυπηγεία και ελληνικές αμυντικές εταιρείες.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Όταν πριν από μερικές εβδομάδες γράφαμε στο enikos.gr για την ανακοίνωση της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΕΝ) και της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Άμυνας και Ασφάλειας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.) για την συσπείρωση κατασκευής πολεμικών πλοίων υπό την ΟΝΕΧ στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου, ένα κλίμα ενθουσιασμού κατέκλεισε τόσο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και παράγοντες της αγοράς, της πολιτικής αλλά και πολίτες.

Η Ελλάδα θα επέστρεφε με αξιώσεις στη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων, στην οποία είχε διαπρέψει επί δεκαετίες και που οι πολιτικές και λάθη των τελευταίων 2 δεκαετιών την άφησαν πίσω.

Μάλιστα, σε αυτό το κάλεσμα εθνικής συστράτευσης ανταποκρίθηκαν όλες οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Εκτός από τις δύο μεγάλες Ενώσεις, την ΕΕΝ και την ΕΕΛΕΑΑ υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας και τα κρατικά Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) .

Ωστόσο, η ανακοίνωση της λίστας των προγραμμάτων που προκρίνει η Ελλάδα δεν περιλάμβανε – προς έκπληξη όλων – την πρόταση για ναυπήγηση πολεμικών πλοίων στην Ελλάδα, όχι μόνο για τις ανάγκες του ΠΝ αλλά και για κάθε χώρα – μέλος της της ΕΕ.

«Οφείλω να πω ότι αυτή η απόφαση του Πολεμικού Ναυτικού μας ξάφνιασε δυσάρεστα και για έναν λόγο παραπάνω, επειδή η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων κλήθηκε να καταθέσει τις προτάσεις όπερ και έπραξε παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη και κοστολογημένη πρόταση. Αυτή η κίνηση του Πολεμικού Ναυτικού και της ΓΔΑΕΕ δεν συνάδει σε καμία περίπτωση ούτε με το πνεύμα ούτε με το γράμμα των εξαγγελιών του Υπουργού Άμυνας κ. Νίκου Δένδια για ουσιαστική αξιοποίηση της εγχώριας βιομηχανίας» ανέφερε ο Πρόεδρος της ΟΝΕΧ και πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά».

«Καταθέσαμε πρόταση για την ναυπήγηση Πυραυλακάτων, Κανονιοφόρων, OPV και Κορβετών. Με ελληνική συμμετοχή άνω του 70%, βάσει του μνημονίου συνεργασίας ΕΕΝ – ΕΕΛΕΑΑ. Επιπλέον, υπογράψαμε Μνημόνια και με τα κρατικά ΕΑΣ αλλά και δύο ευρωπαϊκούς γίγαντες. Την Ιταλική ΕΧONUR και την γερμανική EVERLLENCE (τέως ΜΑΝ Energy Solutions). Συνεπώς πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η Κομισιόν» ανέφερε, δίνοντας πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα.

Ο κ. Ξενοκώστας πρόσθεσε ότι «Τόσο η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων, όσο και η ΟΝΕΧ, έχουμε αποδείξει ότι στηρίζουμε διαχρονικά τις εθνικές προτεραιότητες όπως αυτές καθορίζονται από την κυβέρνηση, αλλά οφείλω να επισημάνω ότι η απόφαση αυτή είναι ακατανόητη, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι στερεί από τη χώρα τεχνογνωσία και θέσεις εργασίας και κυρίως της στερεί στρατηγικό βάθος. Όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια ώρα που γείτονες μας έχουν φτάσει στο σημείο να παραδίδουν σχεδόν κάθε μήνα ένα πολεμικό πλοίο ή να κλείνουν συμβόλαια εξαγωγών, όπως έγινε εσχάτως με την Ρουμανία.

Πιστεύω ότι πρόκειται για μια πέρα για πέρα λανθασμένη απόφαση και ελπίζω ότι θα υπάρξει άμεσα επαναξιολόγηση με βάση τα πραγματικά δεδομένα και τις ανάγκες της χώρας μας»/