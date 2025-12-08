Ο «πόλεμος» των drones

Το σχέδιο των Ενόπλων Δυνάμεων για να αντιμετωπίσουν τη μαζική παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Τουρκία. Αθήνα και Ουάσιγκτον συζητούν την κατασκευή στην Ελλάδα του υπερσύγχρονου αεροσκάφους των ΗΠΑ «Valkyrie». Ο προγραμματισμός για τον «Αρχύτα» και η αναφορά του υπουργού Αμυνας Νίκου Δένδια στα χιλιάδες τουρκικά UAVs.

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΖΑΝΙΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας η Τουρκία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο καταγραφόταν ένα μοναδικό παγκοσμίως τεχνολογικό επίτευγμα από drone. Σε αυτό καταγράφηκε το νέο τουρκικό UAV με το όνομα «Kizilelma» να εκτοξεύει πύραυλο αέρος-αέρος και να καταρρίπτει ένα άλλο drone που χρησιμοποιήθηκε ως εναέριος στόχος.

Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία έχει προχωρήσει στη μαζική παραγωγή drones και πλέον έχει στόχο να πάρει τεχνολογικό προβάδισμα στη νέα εποχή των μη επανδρωμένων μαχητικών ή jet drones, όπως αποκαλούνται. Η Ελλάδα όμως δεν μένει αμέτοχη. Τη στιγμή που η τουρκική πολεμική αεροπορία στηρίζεται στις εγχώριες δυνατότητές της, η Ελλάδα στρέφεται προς τις ΗΠΑ, που αναπτύσσουν το κατηγορίας «loyal wingman» jet drone με την ονομασία «Valkyrie». Η ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας έχει ήδη καταστρώσει τα σχέδιά της και τώρα βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης.

Στον σύγχρονο εναέριο πόλεμο, η έννοια του «loyal wingman» («πιστός συνοδός») σηματοδοτεί μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και διεξάγονται οι αεροπορικές επιχειρήσεις. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμα drone, αλλά για έναν αυτόνομο ή ημιαυτόνομο εναέριο συνεργάτη, σχεδιασμένο να επιχειρεί σε στενή συνεργασία με ένα επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος.

Η Πολεμική Αεροπορία είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, αυτό της προστασίας των πανάκριβων επανδρωμένων αεροσκαφών, τόσο των F-35 όσο και των Rafale και των F-16 Viper, υιοθετώντας ένα νέο επιχειρησιακό δόγμα, το οποίο, λόγω των stealth ιδιοτήτων, έχει χαρακτηριστεί και ως «επιχειρήσεις πέμπτης γενιάς».

Πληροφορίες της Realnews αναφέρουν ότι το XQ-58A Valkyrie είναι το UAV – «loyal wingman», που έχει μπει στο μικροσκόπιο του αεροπορικού επιτελείου.

Ο ρόλος του «Valkyrie» είναι να πολλαπλασιάσει τη δύναμη και την επιβιωσιμότητα του F-35, επεκτείνοντας τους αισθητήρες, τα όπλα και την εμβέλεια του συστήματος.

Σημαντικό πλεονέκτημα είναι το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει, αναλαμβάνοντας αυτόνομα την εκτέλεση της αποστολής.

Αυτή τη στιγμή, το κόστος παραγωγής του ανέρχεται στα 5,5 εκατ. δολάρια. Ενα ποσό όμως που μπορεί να μειωθεί όσο αυξάνεται ο αριθμός παραγωγής του, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κύριο μέλημα της ηγεσίας της Πολεμικής Αεροπορίας είναι η επιλογή ενός τέτοιου συστήματος να συνοδεύεται από τα δικαιώματα πλήρους παραγωγής στην Ελλάδα. Η πρόθεση είναι να ακολουθηθούν τάχιστες διαδικασίες με διακρατική συμφωνία ώστε η Πολεμική Αεροπορία να είναι σε θέση να προτάξει μια έτοιμη, ώριμη πλατφόρμα ως άμεση απάντηση στα τουρκικά jet drones, με προστιθέμενη εγχώρια αξία, μέσω της παραγωγής του από την εγχώρια βιομηχανία, αλλά και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για μελλοντικές εξελίξεις.

Ο «Αρχύτας»

Παράλληλα, η Ελλάδα δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη και άλλων drones, όπως ο «Αρχύτας» της ΕΑΒ, αλλά και στα αντι-drone συστήματα, με το «Κένταυρος», που δοκιμάστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα, να βγαίνει και σε έκδοση για αυτοκινούμενες μονάδες. Αυτή τη στιγμή το 306 Στρατιωτικό Εργοστάσιο έχει τη δυνατότητα παραγωγής 1.000 drones ετησίως. Με τη συνδρομή της ΕΑΒ αλλά και της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, που έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί σε τουλάχιστον 5.000 drones και 100 UAVs ετησίως.

Την ίδια στιγμή, η Αγκυρα επιχειρεί να προβάλει τα επιτεύγματά της, τόσο στο επίπεδο της μαζικής παραγωγής όσο και της τεχνολογικής εξέλιξης των UAVs.

Την προηγούμενη εβδομάδα, στη δοκιμαστική πτήση του, το «Kizilelma» συνοδευόταν από πέντε μαχητικά F-16, στο ένα εκ των οποίων βρισκόταν ο αρχηγός της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.

Η βολή πυραύλου αέρος-αέρος από το τουρκικό drone ήταν η μοναδική παγκοσμίως, δημιουργώντας νέα δεδομένα. Είναι το πρώτο τζετ – μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με δυνατότητες ελιγμών, που προχώρησε σε κατάρριψη εναέριου στόχου με πύραυλο. Αυτό δείχνει αφενός τις προθέσεις της Τουρκίας να δημιουργήσει έναν στόχο μη επανδρωμένων μαχητικών με δυνατότητες μαζικής παραγωγής και αφετέρου τα τεχνολογικά άλματα της τουρκικής βιομηχανίας, που πλέον περνούν σε ορισμένους τομείς στο φάσμα της καινοτομίας.

Στόλος κρούσης

Η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει έναν στόλο από τέτοιου είδους jet drones, που θα είναι κρούσης και θα μπορούν να ανοίγουν τον δρόμο στα επανδρωμένα μαχητικά που θα ακολουθούν επί του πεδίου ώστε να καταφέρουν καίρια πλήγματα στις αντίπαλες άμυνες. Αυτές οι εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Οπως τόνισε σε πρόσφατη ομιλία του ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας, αυτή τη στιγμή η Τουρκία διαθέτει πάνω από 1 εκατ. drones διαφόρων τύπων. Με αφορμή αυτό το δεδομένο ανακοίνωσε και το νέο δόγμα των Ενόπλων Δυνάμεων για το Αιγαίο που δεν περιλαμβάνει την ανάπτυξη μεγάλων μονάδων επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού (όπως φρεγάτες).

Η σωστή απάντηση

«Στον αέρα, το κύριο αντιαεροπορικό μέχρι σήμερα είναι η Πολεμική Αεροπορία. Ομως, αυτή δεν είναι μια σωστή απάντηση. Είναι μια πολύ ακριβή απάντηση», ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, ο οποίος επεσήμανε την πρωταγωνιστική σημασία που θα έχει από εδώ και στο εξής για τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις η χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων και αεροσκαφών, παρομοιάζοντας το drone με το σύγχρονο όπλο των στρατιωτών.

«Αυτό που λέμε όπλο είναι το drone. Με αυτό μάχεται ο στρατιώτης. Αυτό είναι και το όπλο και η σφαίρα. Και είναι αναλώσιμο. Ο ελληνικός στρατός πρέπει λοιπόν -και το κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα- να φύγει από την εποχή του όπλου και να πάει στην εποχή του drone. Που σημαίνει ο καθένας στρατιώτης να είναι εκπαιδευμένος στη χρήση drones. Και γι’ αυτό κάνουμε μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση στον τρόπο που θα εκπαιδεύονται οι στρατιώτες», δήλωσε ο Ν. Δένδιας.

Ουσιαστικά, οι δηλώσεις του ισοδυναμούν με την οριοθέτηση νέων στόχων για τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις. Για να έλθει ακολούθως o Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο οποίος αναφέρθηκε σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό για προληπτικό χτύπημα των Ενόπλων Δυνάμεων εάν απαιτηθεί. «Η δυνατότητα πλήγματος σε στρατηγικό βάθος με μεγάλη ακρίβεια -είτε σε υποδομές, είτε σε στρατιωτικούς στόχους- επιβάλλει να μπορούμε να πραγματοποιούμε προληπτικά χτυπήματα στρατηγικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίσουμε την αποτροπή μέσω ισχύος», ανέφερε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Παράλληλα, ο γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, Θάνος Ντόκος, σε ερώτημα της «R» για το κατά πόσο τα drones μπορούν να υποκαταστήσουν τα παραδοσιακά οπλικά συστήματα, απάντησε ότι «η πρόκληση για όλους τους στρατούς, και για τον ελληνικό, είναι να πετύχουν την ισορροπία – τη σωστή αναλογία ανάμεσα στους πόρους, στις δυνατότητες και στις ανάγκες μεταξύ νέων και παραδοσιακών συστημάτων».