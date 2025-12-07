Ηράκλειο: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στα Αστερούσια – Ζητήθηκε η συνδρομή Super Puma

  • Επιχείρηση διάσωσης 40χρονου άντρα βρίσκεται σε εξέλιξη στα Αστερούσια Όρη Ηρακλείου, ο οποίος τραυματίστηκε κάνοντας canyoning στον καταρράκτη Αμπά.
  • Ο άντρας επικοινώνησε με το ΕΚΑΒ αναφέροντας τραυματισμό στο πόδι και πόνο στις πλευρές, με την επιχείρηση να χαρακτηρίζεται δύσκολη λόγω του δύσβατου της περιοχής.
  • Έχει ζητηθεί η συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma για την παραλαβή του τραυματία, καθώς η μεταφορά του απαιτεί κατάβαση δεκάδων σημείων με σκοινιά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Επιχείρηση διάσωσης στην Κέρκυρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης 40χρονου άντρα από το Ηράκλειο που εκτελούσε κατάβαση του καταρράκτη Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, του δήμου Αρχανών Αστερουσίων στην Κρήτη. Ο άντρας που έκανε canyoning, δηλαδή κατάβαση του φαραγγιού και του καταρράκτη με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, επικοινώνησε με το ΕΚΑΒ λέγοντας ότι έχει τραυματιστεί στο πόδι, ενώ ανέφερε και πόνο στις πλευρές.

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης από 16 άτομα της ΕΜΑΚ και 12 των δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ, μια επιχείρηση που έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας λόγω του δύσβατου της περιοχής. Ο 40χρονος είχε προλάβει να κατέβει από τον καταρράκτη του Αμπά, ύψους 145 μέτρων, και τραυματίστηκε στην πορεία προς τις Τρεις Εκκλησιές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από τις 15.00, οι δύο διασωστικές ομάδες έχουν φτάσει κοντά στο ίδιο και την παρέα του, χωρίς να έχουν καταφέρει μέχρι το βράδυ της Κυριακής να τον μεταφέρουν στο κοντινότερο σημείο όπου μπορεί να παραληφθεί από ασθενοφόρο, που είναι οι Τρεις Εκκλησιές.

Από το συντονιστικό του Πυροσβεστικού Σώματος Κρήτης έχει ζητηθεί η συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma για να παραλάβει τον τραυματία, κάτι που δεν έχει γίνει προς το παρόν. Σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά του στις Τρεις Εκκλησιές περιλαμβάνει την κατάβαση δεκάδων σημείων με τη χρήση σχοινιών, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αν αποφασιστεί η μεταφορά του προς τα πίσω, δηλαδή η επιστροφή του τραυματία στην κορυφή του καταρράκτη του Αμπά, αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να στηθεί μια επιχείρηση ακριβείας με μεγάλες τεχνικές απαιτήσεις.

 

