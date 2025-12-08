Αυτιάς σε Επίτροπο Οικονομικών: «Βάλτε το υψηλότερο τέλος στις ασιατικές πλατφόρμες για να σωθούν επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας»

Σύνοψη από το

  • Ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς ζητά την άμεση επιβολή ειδικού τέλους 9.99 ευρώ στα μικρά δέματα από ασιατικές πλατφόρμες. Στόχος είναι η προστασία εκατομμυρίων θέσεων εργασίας και η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ.
  • Το αίτημα για το ειδικό τέλος υποστηρίζεται από τα Επιμελητήρια και τους Εμπορικούς Συλλόγους. Επιδιώκεται η αναχαίτιση της επικείμενης ισοπέδωσης των Ευρωπαϊκών αγορών.
  • Ο OLAF έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας το μείζον ζήτημα της ποιότητας των προϊόντων. Αυτά διακινούνται σε τιμές κάτω του κόστους παραγωγής, προκαλώντας κραδασμούς στο Ευρωπαϊκό εμπόριο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Αυτιάς

Με κατεπείγουσα ερώτησή του προς τον Επίτροπο Οικονομικών ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς ζητά την άμεση επιβολή ειδικού τέλους ύψους 9.99 ευρώ στα μικρά δέματα που προέρχονται από τις ασιατικές πλατφόρμες για να προστατευθούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας, καθώς και η βιωσιμότητα των μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το αίτημα για ειδικό τέλος προέρχεται από τα Επιμελητήρια και τους Εμπορικούς Συλλόγους, ώστε να αναχαιτισθεί η επικείμενη ισοπέδωση των Ευρωπαϊκών αγορών.

O Έλληνας Ευρωβουλευτής στην ερώτησή του τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό εμπόριο δέχεται ισχυρούς κραδασμούς από τα προϊόντα τρίτων χωρών, που διακινούνται σε τιμές κάτω του κόστους παραγωγής, συχνά αμφιβόλου ποιότητας. Παράλληλα επισημαίνει ότι ο OLAF έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου αναδεικνύοντας το μείζον ζήτημα της ποιότητας των προϊόντων.

Η πλήρης ερώτηση είναι η εξής: 

Κύριε Επίτροπε

Ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας θέτω υπόψη για μια ακόμη φορά ένα τεράστιο πρόβλημα, που ταλαιπωρεί εκατομμύρια υγιείς επιχειρήσεις στην Ευρώπη και απειλεί με ανεργία εκατομμύρια εργαζόμενους.

Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομία βάλλεται ανηλεώς από ασιατικές πλατφόρμες, οι οποίες προκαλούν κραδασμούς σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές με κλείσιμο επιχειρήσεων και απώλειες θέσεων εργασίας, λόγω διακίνησης προϊόντων κάτω του κόστους!

Τον κώδωνα του κινδύνου εξ αυτού του γεγονότος έχει επισημάνει και ο OLAF, ο οποίος πέραν των αρνητικών επιπτώσεων στις οικονομίες, αναφέρει και το μείζον θέμα της ποιότητας των προϊόντων, που προσφέρουν αυτές οι πλατφόρμες, σε τιμές κάτω του κόστους.

Κατόπιν αυτών, το αίτημα από Κεντρικές Ενώσεις Επιμελητηρίων, Εμπορικούς Συλλόγους και Οικονομικά Επιμελητήρια είναι η ανώτατη επιβολή ειδικού τέλους 9,99 ευρώ για μικρά δέματα και ισότιμη φορολόγηση με όσα παρόμοια διακινούνται και εισέρχονται στην ΕΕ, ώστε να αναχαιτιστεί η επικείμενη ισοπέδωση των ευρωπαϊκών αγορών. Το ζητούν κεντρικές ενώσεις Επιμελητηρίων, εμπορικοί σύλλογοι, ενώσεις εμπορίου και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Κύριε Επίτροπε κατόπιν αυτών σας ερωτώ:

1.Θα προβείτε σε άμεσες λύσεις;

2.Θα επιβάλετε το ανώτατο τέλος 9,99 ευρώ σ’ αυτές τις εισαγωγές;

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πατάτα ή ρύζι: Ποια επιλογή είναι καλύτερη για σάκχαρο, υγεία του πεπτικού και αθλητική απόδοση;

«Είμαι 66 ετών και όσο μεγαλώνω νιώθω νεότερη» – Ποια είναι η προπόνηση που αύξησε τη μυϊκή και οστική της μάζα

Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων το 2026: Πάνω από 73.000 θα λειτουργήσουν φέτος για πρώτη φορά – Δύο στις τρεις είναι μικρές και πο...

Τέλη κυκλοφορίας: Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε φέτος – Η προθεσμία και τα τσουχτερά πρόστιμα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:19 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ο «πόλεμος» των drones

Το σχέδιο των Ενόπλων Δυνάμεων για να αντιμετωπίσουν τη μαζική παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκ...
02:14 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

ReBrain Greece στη Νέα Υόρκη: Κάλεσμα επιστροφής σε Έλληνες επαγγελματίες από την Κεραμέως με φορολογικά κίνητρα και επαγγελματικά κίνητρα

Ισχυρό μήνυμα για την ανατροπή του brain drain και επανασύνδεσης με την ελληνική διασπορά έστε...
22:03 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Κουτσούμπας: Η πρόταση του ΚΚΕ είναι η μόνη πραγματική, ρεαλιστική, που συμφέρει πραγματικά σήμερα τον Έλληνα αγρότη

«Εμείς στηρίζουμε όλα τα αιτήματα σας, στηρίζουμε το δίκιο αυτής της πάλης, και βέβαια στηρίζο...
20:47 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Κίνημα Δημοκρατίας: Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε σε αναγκαστική παραίτηση τον διευθυντή της «Αυγής»

Με σαφείς αιχμές κατά του Σωκράτη Φάμελλου σχολίασε το Κίνημα Δημοκρατίας την παραίτηση του δη...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»