Αυτιάς σε Επίτροπο Οικονομικών: «Βάλτε το υψηλότερο τέλος στις ασιατικές πλατφόρμες για να σωθούν επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας»

Με κατεπείγουσα ερώτησή του προς τον Επίτροπο Οικονομικών ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς ζητά την άμεση επιβολή ειδικού τέλους ύψους 9.99 ευρώ στα μικρά δέματα που προέρχονται από τις ασιατικές πλατφόρμες για να προστατευθούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας, καθώς και η βιωσιμότητα των μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το αίτημα για ειδικό τέλος προέρχεται από τα Επιμελητήρια και τους Εμπορικούς Συλλόγους, ώστε να αναχαιτισθεί η επικείμενη ισοπέδωση των Ευρωπαϊκών αγορών.

O Έλληνας Ευρωβουλευτής στην ερώτησή του τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό εμπόριο δέχεται ισχυρούς κραδασμούς από τα προϊόντα τρίτων χωρών, που διακινούνται σε τιμές κάτω του κόστους παραγωγής, συχνά αμφιβόλου ποιότητας. Παράλληλα επισημαίνει ότι ο OLAF έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου αναδεικνύοντας το μείζον ζήτημα της ποιότητας των προϊόντων.

Η πλήρης ερώτηση είναι η εξής:

Κύριε Επίτροπε

Ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας θέτω υπόψη για μια ακόμη φορά ένα τεράστιο πρόβλημα, που ταλαιπωρεί εκατομμύρια υγιείς επιχειρήσεις στην Ευρώπη και απειλεί με ανεργία εκατομμύρια εργαζόμενους.

Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομία βάλλεται ανηλεώς από ασιατικές πλατφόρμες, οι οποίες προκαλούν κραδασμούς σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές με κλείσιμο επιχειρήσεων και απώλειες θέσεων εργασίας, λόγω διακίνησης προϊόντων κάτω του κόστους!

Τον κώδωνα του κινδύνου εξ αυτού του γεγονότος έχει επισημάνει και ο OLAF, ο οποίος πέραν των αρνητικών επιπτώσεων στις οικονομίες, αναφέρει και το μείζον θέμα της ποιότητας των προϊόντων, που προσφέρουν αυτές οι πλατφόρμες, σε τιμές κάτω του κόστους.

Κατόπιν αυτών, το αίτημα από Κεντρικές Ενώσεις Επιμελητηρίων, Εμπορικούς Συλλόγους και Οικονομικά Επιμελητήρια είναι η ανώτατη επιβολή ειδικού τέλους 9,99 ευρώ για μικρά δέματα και ισότιμη φορολόγηση με όσα παρόμοια διακινούνται και εισέρχονται στην ΕΕ, ώστε να αναχαιτιστεί η επικείμενη ισοπέδωση των ευρωπαϊκών αγορών. Το ζητούν κεντρικές ενώσεις Επιμελητηρίων, εμπορικοί σύλλογοι, ενώσεις εμπορίου και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Κύριε Επίτροπε κατόπιν αυτών σας ερωτώ:

1.Θα προβείτε σε άμεσες λύσεις;

2.Θα επιβάλετε το ανώτατο τέλος 9,99 ευρώ σ’ αυτές τις εισαγωγές;