Προεδρικές εκλογές στην Ονδούρα: Ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί τους πολίτες να ψηφίσουν τον υποψήφιο της δεξιάς

Ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστός για τη συνήθειά του να σχολιάζει πολιτικές εξελίξεις πέρα από τα σύνορα των ΗΠΑ, πήρε θέση ενόψει των προεδρικών εκλογών στην Ονδούρα, οι οποίες θα διεξαχθούν την Κυριακή. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν τον υποψήφιο της δεξιάς, Νάσρι Ασφούρα, ο οποίος εκπροσωπεί το Εθνικό Κόμμα και έχει διατελέσει δήμαρχος της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ασφούρα «είναι ο μόνος αληθινός φίλος της ελευθερίας» ανάμεσα στους υποψήφιους. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί με την αντίπαλό του, τη Ρίξι Μονκάδα, δικηγόρο και υποψήφια της κυβερνώσας αριστερής παράταξης LIBRE, ενώ δήλωσε πως δεν έχει εμπιστοσύνη ούτε στον τρίτο διεκδικητή, τον τηλεοπτικό παρουσιαστή και υποψήφιο του Φιλελεύθερου Κόμματος, Σαλβαδόρ Νασράλα.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η αναμέτρηση για την προεδρία της χώρας της Κεντρικής Αμερικής αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως αμφίρροπη, με τους τρεις υποψηφίους να δίνουν μάχη στήθος με στήθος ενόψει της 30ής Νοεμβρίου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

