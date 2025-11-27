Χαμάς: Ζήτησε να επιτρέψει το Ισραήλ να φύγουν μαχητές της που έχουν παγιδευτεί σε υπόγειες σήραγγες στη Γάζα

Enikos Newsroom

διεθνή

Χαμάς: Ζήτησε να επιτρέψει το Ισραήλ να φύγουν μαχητές της που έχουν παγιδευτεί σε υπόγειες σήραγγες στη Γάζα

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς κάλεσε χθες Τετάρτη τις μεσολαβήτριες χώρες να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να επιτρέψει σε δεκάδες παλαιστίνιους μαχητές να βγουν από υπόγειες σήραγγες όπου έχουν αποκλειστεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε αφού ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως σκότωσε την περασμένη εβδομάδα πάνω από είκοσι μέλη της Χαμάς «που αποπειρώνταν να διαφύγουν από υπόγειες τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή» και συνέλαβε άλλα οκτώ.

Η Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως θεωρεί το Ισραήλ «πλήρως υπεύθυνο για τη ζωή των μαχητών μας» και πρόσθεσε πως «καλούμε τους μεσολαβητές να ενεργήσουν αμέσως», να «ασκήσουν πίεση και να εξασφαλίσουν πως οι γιοι μας θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Είναι η πρώτη φορά που το παλαιστινιακό κίνημα αναγνωρίζει δημόσια πως κάποιοι από τους μαχητές του έχουν παγιδευτεί σε υπόγειες σήραγγες.

Μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ αναφέρονται εδώ και εβδομάδες σε 100 ως 200 μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς που έχουν αποκλειστεί στο δίκτυο υπόγειων σηράγγων κάτω από την πόλη Ράφα, σε τομέα της Λωρίδας της Γάζας υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.

Με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που κλείστηκε υπό πίεση των ΗΠΑ και τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός όφειλε να αποσυρθεί από το παραθαλάσσιο τμήμα του θυλάκου, πέραν της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής» οροθεσίας.

Ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ αναφέρθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στο Μαϊάμι, σε «200 μαχητές που έχουν αποκλειστεί στη Ράφα», στα σύνορα του θυλάκου με την Αίγυπτο, κρίνοντας πως η παράδοσή τους κι ευρύτερα η τύχη τους θα μπορούσε να αποτελέσει «δοκιμασία» για την εφαρμογή της εύθραυστης εκεχειρίας.

Οι αρχές του Ισραήλ δεν μοιάζουν πάντως διατεθειμένες να συμφωνήσουν σε συμβιβασμό για να μπορέσουν να βγουν με ασφάλεια από τις υπόγειες σήραγγες.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωνε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «δεν επιτρέπει την ασφαλή διέλευση των 200 τρομοκρατών της Χαμάς» και παραμένει προσηλωμένος στο εγχείρημα να «καταστραφούν οι στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιηθεί η Λωρίδα της Γάζας».

Στη χθεσινή ανακοίνωση της η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει τους όρους της κατάπαυσης του πυρός επιδιδόμενο σε «έρευνα, εξόντωση και σύλληψη μαχητών της αντίστασης πολιορκημένων στις υπόγειες σήραγγες στη Ράφα».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μόνο ο Legolas από το Lord of the Rings θα μπορούσε να βρει την κρυμμένη πολική αρκούδα σε 21 δεύτερα – Μήπως και εσείς;

Η βασίλισσα των μπαχαρικών που μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και να σταματήσει την επιθυμία για καφεΐνη

Πολεμικό Ναυτικό: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών

ΕΚΤ: «Καμπανάκι» για τις υψηλές αποτιμήσεις στις αγορές – Η προειδοποίηση για τα κρυπτονομίσματα

Google Play: Ανακοίνωσε τις καλύτερες Android εφαρμογές και παιχνίδια του 2025

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
06:47 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Κίνα: Τρένο έπεσε πάνω σε εργαζόμενους – 11 νεκροί και 2 τραυματίες

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν τρένο συγ...
06:31 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Αναστέλλεται επ’ αόριστον η εξέταση όλων των αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων του Αφγανιστάν

Η υπηρεσία ιθαγένειας και μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS) ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης, μέσω...
06:23 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Βενεζουέλα: Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση λόγω των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων

Ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας, Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ, δήλωσε χθες Τετάρτη ότι το διεθνές...
05:10 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Μπαγκλαντές: Χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι μετά από πυρκαγιά σε παραγκούπολη

Χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς στέγη στη Ντάκα, την πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές, ύστερα από μι...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»