Κλέλια Ανδριολάτου: «Με τον σύντροφό μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον»

Μια ξεχωριστή βραδιά, αφιερωμένη στη νέα γενιά της Ελλάδας που διακρίνεται διεθνώς, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 25 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η μεγάλη εκδήλωση του Forbes 30 Under 30 για το 2026 έφερε κοντά πρόσωπα από τον χώρο των επιχειρήσεων, των τεχνών και της πολιτικής, με λαμπερούς καλεσμένους και προσωπικότητες που ξεχωρίζουν — ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός.

Ανάμεσα στους τιμώμενους βρέθηκε και η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να ξεχωρίσει χάρη στο ταλέντο και τη συνέπειά της. Η ηθοποιός, που συμπεριλήφθηκε στη λίστα του ελληνικού Forbes, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή της για αυτή τη σημαντική διάκριση.

«Είμαι πάρα πολύ καλά που βρίσκομαι απόψε εδώ. Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να βρίσκονται μέσα σε αυτή τη λίστα. Είναι όλοι πολύ αξιόλογοι και άξιοι θαυμασμού», είπε αρχικά, ενώ στη συνέχεια στάθηκε στη σημασία της επιβράβευσης για τη δουλειά και τον κόπο που έχει καταβάλει. «Μόνο εγώ ξέρω πόσο έχω κοπιάσει για να κάνω αυτή τη δουλειά, όπως και πολλοί ηθοποιοί. Όταν επιβραβεύεσαι γι’ αυτό είναι πολύ όμορφο».

Η Κλέλια Ανδριολάτου παραμένει φιλόδοξη, με νέα όνειρα και στόχους, ενώ μίλησε με ενθουσιασμό για τον νέο κύκλο της σειράς “Maestro”, τα γυρίσματα του οποίου έχουν ήδη ξεκινήσει. Μετά τη μεγάλη επιτυχία της σειράς, η καριέρα της έχει απογειωθεί, φέρνοντάς τη στο επίκεντρο της προσοχής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Μια τρυφερή στιγμή της βραδιάς κατέγραψε η κάμερα, όταν στο πλευρό της ηθοποιού βρέθηκε ο σύντροφός της, Μπάμπης Τσαούσογλου, ο οποίος την συνόδευε διακριτικά. Η ίδια, που επιλέγει να κρατά χαμηλό προφίλ στα προσωπικά της, δεν έκρυψε τη χαρά της για τη σχέση τους. Σε ερώτηση δημοσιογράφου, είπε: «Με τον σύντροφό μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε εκεί για τα εύκολα και τα δύσκολα και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό».

Η Κλέλια και ο Μπάμπης είναι μαζί περίπου δύο χρόνια. Γνωρίστηκαν το 2022 στην Κέρκυρα, όταν εκείνη βρισκόταν στο νησί για τα γυρίσματα του Maestro. Από τότε, το ζευγάρι μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην Αθήνα και την Κέρκυρα, όπου η οικογένεια Τσαούσογλου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, στον ξενοδοχειακό κλάδο, τις κατασκευές και το εμπόριο επίπλων.