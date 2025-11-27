Wall Street Journal: Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Σανάε Τακαΐτσι να χαμηλώσει τους τόνους στο θέμα της Ταϊβάν

διεθνή

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά αυτή την εβδομάδα με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, καλώντας την να αποφύγει κινήσεις ή δηλώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένταση με το Πεκίνο, με αφορμή το ζήτημα της Ταϊβάν. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η εφημερίδα επικαλέστηκε Ιάπωνες αξιωματούχους, αλλά και έναν Αμερικανό που γνωρίζει το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου έγινε λίγο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο ίδιος με τον Σι Τζινπίνγκ. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, ο Κινέζος πρόεδρος επανέλαβε τις ιστορικές αξιώσεις της Κίνας πάνω στη δημοκρατική και αυτοδιοικούμενη νήσο της Ταϊβάν, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για κοινή ευθύνη Ουάσινγκτον και Πεκίνου στη διαχείριση της παγκόσμιας τάξης.

Πηγή: Reuters

