Τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: Στους 44 οι νεκροί, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι από την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες

Ο απολογισμός της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες, Τετάρτη, σε συγκρότημα ουρανοξυστών στο Χονγκ Κονγκ, γίνεται όλο και πιο βαρύς. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 44, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, τόνισε πως οι επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Ο ίδιος επεσήμανε ότι πολλοί από τους αγνοούμενους ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη μέσα στα κατεστραμμένα κτίρια, τα οποία έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

🚨13 KILLED IN HONG KONG FIRE

Massive high-rises in Hong Kong are engulfed in flames -multiple blocks burning, residents trapped, evacuations underway, and tragic loss of lives including a firefighter.#HongKong pic.twitter.com/Sv5hXIlywu — Sarcasm (@sarcastic_us) November 26, 2025

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 36 νεκρούς και 279 αγνοούμενους, ωστόσο η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά μέσα σε λίγες ώρες, καθώς οι πυροσβέστες συνεχίζουν να ανασύρουν σορούς από τα ερείπια. Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ αναμένεται να ανακοινώσουν νεότερα στοιχεία μέσα στην ημέρα