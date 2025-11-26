Βραζιλία: Η χώρα παρέδωσε «μάθημα δημοκρατίας» με την καταδίκη και τη φυλάκιση του Μπολσονάρου, λέει ο πρόεδρος Λούλα

Enikos Newsroom

διεθνή

Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα

Η Βραζιλία έδωσε στον κόσμο «ένα μάθημα δημοκρατίας» με τη δίκη που οδήγησε στη φυλάκιση του πρώην αρχηγού του κράτους Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος, δήλωσε ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

«Για πρώτη φορά στα 500 χρόνια της Ιστορίας αυτής της χώρας, κάποιος φυλακίζεται για απόπειρα πραξικοπήματος», είπε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, στη διάρκεια εκδήλωσης στην πρωτεύουσα Μπραζίλια.

Τον Σεπτέμβριο, ο Μπολσονάρου κρίθηκε ένοχος από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας για συνωμοσία – μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων – που είχε στόχο να αποτρέψει την επιστροφή στην εξουσία του Λούλα, ο οποίος κέρδισε τις προεδρικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2022.

Η καταδίκη του Μπολσονάρου ήταν ιστορική σε μια χώρα που τη στοιχειώνουν ακόμη οι μνήμες της στρατιωτικής δικτατορίας (1964-1985). Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος (2019-2022) άρχισε σήμερα να εκτίει την ποινή του στο αρχηγείο της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην Μπραζίλια, όπου είχε προφυλακιστεί από το Σάββατο.

«Χωρίς φανφάρες, η βραζιλιάνικη δικαιοσύνη έκανε επίδειξη ισχύος, δεν εκφοβίστηκε από εξωτερικές απειλές και εξέδωσε μια υποδειγματική ετυμηγορία», είπε ο Λούλα.

Η δίκη του Μπολσονάρου πυροδότησε μεγάλη ένταση στις σχέσεις μεταξύ Βραζιλίας και ΗΠΑ, καθώς ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος υπήρξε σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ. Επικαλούμενος «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του Μπολσονάρου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς σε εισαγωγές αρκετών προϊόντων από τη Βραζιλία. Τους μείωσε σημαντικά, όμως, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Λούλα, τον Οκτώβριο.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

