Λειψυδρία: Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» κηρύσσεται την Παρασκευή η Αθήνα – Αύριο η Πάτμος και η Λέρος

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού αναμένεται να κηρυχθούν την Πέμπτη η Πάτμος και η Λέρος λόγω λειψυδρίας. Την Παρασκευή θα ακολουθήσει και η Αθήνα, καθώς τα αποθέματα νερού έχουν μειωθεί σημαντικά.

Το θέμα της λειψυδρίας στην Αττική, πρόκειται να τεθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 στο ΔΣ της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων. Σύμφωνα με πηγές, ενδεχόμενη γνωμοδότηση για κήρυξη έκτακτης ανάγκης στηρίζεται στα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και σε επιστημονική τεκμηρίωση.

Ξεκαθαρίζεται μάλιστα, ότι μία τέτοια σχετική απόφαση οδηγεί σε επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες.

Οι περιοχές που κηρύσσονται σε έκτακτη ανάγκη λειψυδρίας:

  • Α) μπορούν να χρηματοδοτηθούν με δημόσιο χρήμα για την κατασκευή έργων ύδρευσης ακόμα κι αν δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια και
  • Β) έχουν δυνατότητα επίσπευσης των διαδικασιών για την ωρίμανση των έργων ύδρευσης.

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού θα κηρυχθούν την Πέμπτη και η Πάτμος και η Λέρος.

Τα μέτρα αφορούν τόσο τα δύο νησιά όσο και με διαδοχικό βηματισμό την Αττική. Οι αυριανές ανακοινώσεις αναμένεται να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα, το εύρος και την προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων.

Σε ιστορικά χαμηλά τα αποθέματα στον Μόρνο

Το σήμα συναγερμού ηχεί για τον Μόρνο, κύριο τροφοδότη της Αττικής, τα αποθέματα του οποίου βρίσκονται πλέον σε ιστορικά χαμηλά κάτω από 400 εκατ. κυβικά.

Αντικρίζοντας την εικόνα του Μόρνου, του φράγματος που υδρεύει την Αττική, καλύπτοντας σε νερό το 50% του πληθυσμού της επικράτειας, μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος. Η στάθμη έχει υποχωρήσει σε πρωτοφανή επίπεδα.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ τα αποθέματα νερού έχουν καταρρεύσει στα 192,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, τιμή μειωμένη κατά 64% σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2024.

