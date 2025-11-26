Τροχαίο-σοκ στο Ναύπλιο: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών – ΦΩΤΟ

Τροχαίο-σοκ στο Ναύπλιο: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών – ΦΩΤΟ

Ένα τροχαίο-σοκ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Ναύπλιο, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε μια γυναίκα εισέβαλε με σφοδρότητα σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το argolikeseidhseis.gr, αργά σήμερα το απόγεμα, ένα αυτοκίνητο, εισέβαλε κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών επί της οδού Κύπρου στο Ναύπλιο, σπάζοντας την τζαμαρία και προκαλώντας ζημιές στο εσωτερικό του.

Ευτυχώς, το κατάστημα ήταν κλειστό, αλλιώς θα ενδεχομένως θα υπήρχαν θύματα από τα σπασμένα τζάμια, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Η οδηγός του αυτοκινήτου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που διενεργεί έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.

Δείτε φωτογραφίες:

