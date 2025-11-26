Σοκ στο Χονγκ Κονγκ: 36 οι νεκροί από την φωτιά στους ουρανοξύστες – Στους 279 οι αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 36 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός της τραγικής φωτιάς που έχει ξεσπάσει σε συγκρότημα ουρανοξυστών στο Χονγκ Κονγκ, ενώ οι αγνοούμενοι είναι 279 μέχρι στιγμής.

Την ανακοίνωση έκανε ο επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, ενώ η πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο ίδιος σημείωσε ότι 279 άτομα είναι «αδύνατο να επικοινωνήσουν» με τις αρχές και 29 άτομα έχουν νοσηλευτεί, εκ των οποίων τουλάχιστον επτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Είμαι λυπημένος για τον θάνατό τους και εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θανόντων και των τραυματιών. Θα παρέχουμε κάθε απαραίτητη βοήθεια», δήλωσε ο Λι στους δημοσιογράφους. Ο Λι πρόσθεσε ότι η αιτία της πυρκαγιάς εξακολουθεί να διερευνάται.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης

Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να εργάζονται για την κατάσβεση της φωτιάς στο Wang Fuk Court, το συγκρότημα με τους ουρανοξύστες. Δεκάδες διαμερίσματα εξακολουθούν να καίγονται, με εντυπωσιακές εικόνες που δείχνουν τις ομάδες έκτακτης ανάγκης να συνεχίζουν το έργο τους στο σκοτάδι.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις και ότι είδαν σπινθήρες να πετάγονται από τα κτίρια που καίγονται.

Μείζων καταστροφή

Ο ηγέτης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, χαρακτήρισε την πυρκαγιά της Τετάρτης «μεγάλη καταστροφή». Μιλώντας στους δημοσιογράφους τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, (ώρα Κίνας) ο Λι είπε ότι κάποια σημάδια της πυρκαγιάς ήταν ακόμα ορατά σε τέσσερα από τα επτά κτίρια διαμερισμάτων που πήραν φωτιά.

Είπε ότι περίπου 900 κάτοικοι που επλήγησαν από την πυρκαγιά έχουν καταφύγει σε προσωρινά καταλύματα. Η αστυνομία έχει συστήσει ειδική ομάδα για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς, ανέφερε ο Λι, προσθέτοντας ότι οι αρχές στέγασης θα διερευνήσουν εάν τα προστατευτικά στρώματα που χρησιμοποιήθηκαν για την προστασία των κτιρίων κατά τη διάρκεια πρόσφατης ανακαίνισης συμμορφώνονταν με τα πρότυπα πυρασφάλειας.

🚨13 KILLED IN HONG KONG FIRE

Massive high-rises in Hong Kong are engulfed in flames -multiple blocks burning, residents trapped, evacuations underway, and tragic loss of lives including a firefighter.#HongKong pic.twitter.com/Sv5hXIlywu — Sarcasm (@sarcastic_us) November 26, 2025

Ο Λι δήλωσε ότι ο διευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας τον διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι και προσωπικό για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Περισσότεροι από 800 πυροσβέστες και παραϊατρικοί, με 140 πυροσβεστικά οχήματα, έχουν αποσταλεί για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά, λέει.

Ο διοικητής του Χονγκ Κονγκ λέει επίσης ότι από τα επτά κτίρια που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες νωρίτερα, τα τρία δεν έδειχναν πλέον κανένα σημάδι φλόγας, ενώ τα τέσσερα έδειχναν «διαφορετικά σημάδια πυρκαγιάς». Ο ίδιος ερμήνευσε την εξέλιξη ως ένδειξη ότι οι φωτιές τίθενται σταδιακώς υπό έλεγχο.

Πλέον στο Χονγκ Κονγκ είναι οι πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, αλλά οι κάτοικοι της περιοχής Tai Po παραμένουν συγκεντρωμένοι στους δρόμους για να παρακολουθήσουν τους πυροσβέστες να καταπολεμούν την φωτιά στο συγκρότημα διαμερισμάτων που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 36 άτομα.

Drones πετούν πάνω από τα κεφάλια τους, μερικά ρίχνοντας φως στα καμένα κτίρια, ενώ πολλές μάνικες ρίχνουν νερό στους πύργους που καίγονται. Σε ένα κοντινό σημείο συγκέντρωσης που νωρίτερα ήταν γεμάτο με εκτοπισμένους, πολλοί κάτοικοι έχουν πλέον διασκορπιστεί – μερικοί για να μείνουν με συγγενείς τους που μένουν κοντά, άλλοι μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε μεγαλύτερα καταφύγια, όπου μπορούν να διανυκτερεύσουν.

Μερικοί ηλικιωμένοι κάτοικοι παραμένουν, και ένας εθελοντής λέει στο CNN ότι ίσως περιμένουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους – ακόμα κι αν αυτό δεν είναι πιθανό να συμβεί για μερικές ακόμα ημέρες.

Πολλοί από τους κατοίκους είναι ηλικιωμένοι. Στα συγκεκριμένα κτίρια συνήθως μένουν, ευάλωτοι, μεγάλης ηλικίας άνθρωποι. Το συγκρότημα κατασκευάστηκε με στόχο να παρέχει προσιτές κατοικίες σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της κυβέρνησης από το 2021, το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων του Wang Fuk Court ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω.