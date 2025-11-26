Βοσκοτόπια: Οριστικό τέλος στην «τεχνική λύση» – Νέοι κανόνες για την κατανομή

Enikos Newsroom

οικονομία

αγρότες

Με τη νέα ΚΥΑ για την «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027», η οποία ήδη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η κυβέρνηση, όπως επισημαίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, βάζει τέλος σε ένα καθεστώς  που ίσχυε επί μία δεκαετία, το οποίο άφηνε περιθώρια στρεβλώσεων και εγκαθιδρύει ένα σταθερό σύστημα κατανομής, απόλυτα ευθυγραμμισμένο με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η νέα απόφαση σηματοδοτεί τη μετάβαση σε κανόνες που στηρίζονται σε πραγματική παραγωγική δραστηριότητα, σε αντικειμενικά δεδομένα και σε πλήρως τεκμηριωμένες διαδικασίες, εξασφαλίζοντας ίσους όρους για όλους τους κτηνοτρόφους της χώρας. Για πρώτη φορά, η έννοια του επιλέξιμου κτηνοτρόφου αποσυνδέεται από την απλή ύπαρξη αριθμού ζώων σε ένα μητρώο και συνδέεται άμεσα με την πραγματική παραγωγική δραστηριότητα.  Ειδικότερα, το άρθρο 3 προβλέπει ότι επιλέξιμος κτηνοτρόφος είναι εκείνος που διαθέτει «ενεργή κτηνοτροφική εκμετάλλευση» η οποία «ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης» και τεκμηριώνεται μέσω «αντικειμενικών διοικητικών και οικονομικών δεδομένων».

Τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού των ζώων αντλούνται κυρίως από:

  • Στοιχεία παραδόσεων γάλακτος και κρέατος από  το σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,
  • Στοιχεία τιμολόγησης παραδόσεων γάλακτος ή κρέατος ή ζωοτροφών, όπως προκύπτουν από το my DATA και
  • Στοιχεία εισοδήματος από τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1 και Ε3)

Νέοι κανόνες κατανομής βοσκοτόπων

Η «καρδιά» της νέας ΚΥΑ βρίσκεται στο άρθρο 6, όπου θεσπίζονται νέοι κανόνες κατανομής των βοσκοτόπων: Το νέο πλαίσιο βάζει τέλος σε φαινόμενα «απομακρυσμένης μεταφοράς» βοσκοτόπων και θέτει ως βασική αρχή ότι ο κτηνοτρόφος λαμβάνει έκταση «αποκλειστικά εντός της Περιφερειακής Ενότητας της κάθε σταβλικής εγκατάστασης». Μόνο σε περίπτωση έλλειψης διαθέσιμης έκτασης, η κατανομή μπορεί να γίνει σε όμορη Π.Ε.

Επίσης, εφαρμόζονται ειδικές ρυθμίσεις για περιοχές με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά:

  • Στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων η κατανομή γίνεται αποκλειστικά εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.
  • Η Κρήτη λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο, με δυνατότητα κατανομής μεταξύ όλων των Περιφερειακών της Ενοτήτων.
  • Στην Αττική, η κατανομή μπορεί να γίνει σε όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας, καθώς και σε όμορες Π.Ε.(των όμορων Περιφερειών).

Συνεπώς, η νέα ΚΥΑ οικοδομεί ένα σύστημα που περιορίζει τις στρεβλώσεις, θωρακίζει την αξιοπιστία του ΟΣΔΕ, ενισχύει τους πραγματικούς παραγωγούς και προστατεύει τον φυσικό πόρο των βοσκοτόπων. Με τη θεσμοθέτηση αντικειμενικών κριτηρίων, διασταυρωμένων δεδομένων και σαφών κανόνων χωρικής κατανομής, η χώρα αποκτά επιτέλους μια σταθερή βάση για τη βόσκηση και τις ενισχύσεις της ΚΑΠ.

 

 

 

