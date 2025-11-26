Μελέτης Ηλίας: «Οποιοσδήποτε κάνει χρήση δυστυχώς δεν το ελέγχει, το έχω δει και σε εμένα»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μελέτης Ηλίας
Φωτογραφία: Instagram/meletis_ilias

Στο νέο επεισόδιο του podcast του Fipster ήταν καλεσμένος ο Μελέτης Ηλίας. Ο αγαπημένος ηθοποιός, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Το σόι σου», τοποθετήθηκε και για το θέμα της χρήσης ουσιών, ενώ μοιράστηκε και την προσωπική του εμπειρία.

Ο Fipster ανέβασε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Μελέτης Ηλίας για το συγκεκριμένο ζήτημα, σε ανάρτησή του στο προφίλ του στο TikTok.

Σε αυτό, ο ηθοποιός αναφέρει ότι: «Οποιοσδήποτε κάνει χρήση και νομίζει ότι το ελέγχει, δυστυχώς δεν το ελέγχει ή δεν θα το ελέγχει για πάντα και όταν πια δεν θα το ελέγχει θα είναι πολύ αργά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω δει σε εμένα και το έχω δει και σε πολλούς ανθρώπους στον κοινωνικό μου περίγυρο».

«Θυμάμαι ότι ήμουν 27 στα 28 και από ποτέ είναι μια ζωή χωρίς καθόλου ουσίες. Πίνω αλκοόλ, μου αρέσει, αλλά το ελέγχω. Επειδή είχε και ο πατέρας μου ένα θέμα με το αλκοόλ, προσπαθώ να το έχω από μία ασφαλή απόσταση. Αυτό που κατάλαβα, ότι δεν μπορώ να το ελέγξω, το έκοψα μαχαίρι, γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Το επόμενο βήμα ήταν να πας σε ένα κέντρο απεξάρτησης», προσθέτει ο Μελέτης Ηλίας.

@fipsterr #gnomi ♬ πρωτότυπος ήχος – Fipster

