Ανδρομάχη: «Έκανε χειρονομία την ώρα που τραγουδούσα – Τον έδιωξαν μετά»

Τα τελευταία χρόνια βγαίνουν στη δημοσιότητα όλο και περισσότερα περιστατικά, με ανθρώπους που έχουν παρενοχλήσει με διάφορους τρόπους αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Μάλιστα, πολλές φορές τραγουδιστές και ηθοποιοί έχουν περιγράψει τα όσα έχουν ζήσει, από άτομα που έχουν ξεπεράσει τα όρια και έχουν μία ενοχλητική, προσβλητική και πολλές φορές και επικίνδυνη συμπεριφορά απέναντί τους. Η Ανδρομάχη σε δηλώσεις της στις κάμερες, εξομολογήθηκε το τι είχε συμβεί στην ίδια στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η τραγουδίστρια, έπειτα από ερώτηση που δέχτηκε για το αν θαυμαστής έχει ξεπεράσει ποτέ τα όρια, η ίδια βρισκόταν στην πίστα όταν ένα άτομο της έκανε μία χειρονομία. Η ίδια κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της, ενώ άνθρωποι του μαγαζιού έδιωξαν τον άνδρα.

«Έκανε χειρονομία, δεν μου έχει τύχει ξανά ποτέ τόσα χρόνια που δουλεύω, να κάνει κάποιος χειρονομία. Την ώρα που τραγουδούσα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ανδρομάχη.

Επιπλέον, η τραγουδίστρια εξήγησε πως: «Σταμάτησα και ήμουν έτοιμη να φάει κλωτσιά στη μούρη, γιατί ήμουν στο κατάλληλο ύψος και απλά θα έφευγε το πόδι, αλλά συγκρατήθηκα, λέω “στο ύψος σου”. Τον έδιωξαν μετά!».