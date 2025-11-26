Ανδρομάχη: «Έκανε χειρονομία την ώρα που τραγουδούσα – Τον έδιωξαν μετά»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ανδρομάχη
Φωτογραφία: Instagram/andromache_dim

Τα τελευταία χρόνια βγαίνουν στη δημοσιότητα όλο και περισσότερα περιστατικά, με ανθρώπους που έχουν παρενοχλήσει με διάφορους τρόπους αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Μάλιστα, πολλές φορές τραγουδιστές και ηθοποιοί έχουν περιγράψει τα όσα έχουν ζήσει, από άτομα που έχουν ξεπεράσει τα όρια και έχουν μία ενοχλητική, προσβλητική και πολλές φορές και επικίνδυνη συμπεριφορά απέναντί τους. Η Ανδρομάχη σε δηλώσεις της στις κάμερες, εξομολογήθηκε το τι είχε συμβεί στην ίδια στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η τραγουδίστρια, έπειτα από ερώτηση που δέχτηκε για το αν θαυμαστής έχει ξεπεράσει ποτέ τα όρια, η ίδια βρισκόταν στην πίστα όταν ένα άτομο της έκανε μία χειρονομία. Η ίδια κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της, ενώ άνθρωποι του μαγαζιού έδιωξαν τον άνδρα.

«Έκανε χειρονομία, δεν μου έχει τύχει ξανά ποτέ τόσα χρόνια που δουλεύω, να κάνει κάποιος χειρονομία. Την ώρα που τραγουδούσα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ανδρομάχη.

Επιπλέον, η τραγουδίστρια εξήγησε πως: «Σταμάτησα και ήμουν έτοιμη να φάει κλωτσιά στη μούρη, γιατί ήμουν στο κατάλληλο ύψος και απλά θα έφευγε το πόδι, αλλά συγκρατήθηκα, λέω “στο ύψος σου”. Τον έδιωξαν μετά!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υποδόρια χορήγηση ανοσοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς

Παιδικά παιχνίδια με ψηφιακή ταυτότητα: Ο νέος ευρωπαϊκός κανόνας ασφάλειας

Scope Ratings: Τι λέει ο οίκος για την ανάπτυξη της Ελλάδας και το χρέος

Νέα έκτακτη στήριξη των κτηνοτρόφων λόγω ζωονόσων ύψους 56 εκατ. ευρώ

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το τελικό αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα;

Windows: Πώς να διορθώσετε κάποια «κολλήματα» σύμφωνα με πρώην μηχανικό της Microsoft
περισσότερα
18:21 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Κώστας Μαρτάκης: «Θαυμάστρια έκανε τατουάζ στην πλάτη της το πρόσωπό μου»

Τον Κώστα Μαρτάκη τον γνωρίσαμε το 2006 μέσα από το «Dream Show». Ο αγαπημένος τραγουδιστής γρ...
16:11 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Γιώτα Τσιμπρικίδου για την εγκυμοσύνη της: «Είναι κάτι που το θέλαμε χρόνια με τον άνδρα μου, το παλέψαμε πολύ»

Την εγκυμοσύνη της αποκάλυψε η Γιώτα Τσιμπρικίδου, μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση που έκανε...
14:19 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκιλφόιλ για Κωνσταντίνο Αργυρό: «Έχει ένα απίστευτο ταλέντο και είμαι χαρούμενη γι’ αυτό που έκανε στην Αμερική»

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» και έκανε δηλώσεις στ...
13:12 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Νίκος Κουρής: «Δεν με ενδιαφέρει να αλλάζω συντρόφους – Αλλάζει το πράγμα με φαντασία»

Το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, ο Νίκος Κουρής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Πρωινό του ΑΝΤ1, μ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»