Κίμπερλι Γκιλφόιλ για Κωνσταντίνο Αργυρό: «Έχει ένα απίστευτο ταλέντο και είμαι χαρούμενη γι’ αυτό που έκανε στην Αμερική»

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» και έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Πρωινού ΑΝΤ1. Μεταξύ άλλων, η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ρωτήθηκε για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τις άριστες σχέσεις του, καθώς και για τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαστε καλοί φίλοι, είναι απίστευτος και η οικογένειά του με εμένα. Έχει ένα απίστευτο ταλέντο και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό που έκανε στη συναυλία του. Και η γυναίκα του και το μωρό του είναι αξιαγάπητοι. Ανυπομονώ να τον καλωσορίσω πίσω στην Αθήνα».

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ρωτήθηκε και για την προσωπικότητα του Ντόναλντ Τραμπ: «Είναι η καλύτερη προσωπικότητα, είναι ένα θαυμάσιο πλάσμα. Είναι ο καλύτερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ».

 

