Άδωνις Γεωργιάδης με Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο υπουργείο Υγείας: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον Ψηφιακό Βοηθό Πολίτη

Enikos Newsroom

Υγεία

Άδωνις Γεωργιάδης- Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Το υπουργείο Υγείας επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τη συνέντευξη Τύπου του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τον Ψηφιακό Βοηθό, το μεσημέρι της Δευτέρας (24/11).

Στο πλαίσιο της συνέντευξης ανακοινώθηκε η συνεργασία του ΕΣΥ και του υπουργείου με μεγάλη αμερικανική εταιρεία η οποία θα εγκαταστήσει σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων ανά τη χώρα, προκειμένου να εξυπηρετούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα οι προσερχόμενοι ασθενείς.

Στον τομέα της Υγείας, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα έχει μεγάλη εφαρμογή και θέλουμε η Ελλάδα να είναι από τις πρώτες χώρες, ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας την είσοδο εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει δυναμικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) με τη λειτουργία του Ψηφιακού Βοηθού Ιατρού, που έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά και του Ψηφιακού Βοηθού Πολίτη, που αρχίζει σήμερα (24/11).

22:00 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

