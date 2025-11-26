Γιώτα Τσιμπρικίδου για την εγκυμοσύνη της: «Είναι κάτι που το θέλαμε χρόνια με τον άνδρα μου, το παλέψαμε πολύ»

Την εγκυμοσύνη της αποκάλυψε η Γιώτα Τσιμπρικίδου, μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram, το περασμένο Σάββατο (22/11). Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν την μέλλουσα μητέρα σε εκδήλωση και εκείνη μίλησε για αυτό το πολύ όμορφο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στη ζωή της.

Αναφερόμενη στην εγκυμοσύνη της, η ραδιοφωνική παραγωγός εξομολογήθηκε πως: «Είναι κάτι που το θέλαμε χρόνια με τον άνδρα μου, το παλέψαμε πολύ. Όταν θα είμαι έτοιμη, θα μιλήσω πολύ για αυτό, γιατί θεωρώ ότι είμαστε πολλές οι γυναίκες που προσπαθούμε να φέρουμε στον κόσμο ένα παιδάκι».

Στη συνέχεια των δηλώσεών της, η Γιώτα Τσιμπρικίδου εξήγησε ότι: «Το παιδί έρχεται όταν θέλει εκείνο, πολλές φορές και με τη βοήθεια της Ιατρικής. Τώρα πια είμαι χαρούμενη που όλα πηγαίνουν προς το παρόν πολύ καλά.

Το φύλο του μωρού το γνωρίζω, αλλά επειδή δεν το έχω πει ακόμα σε δικούς μου ανθρώπους, ας μην το μάθουν τηλεοπτικά. Σε λίγο θα μπω στον πέμπτο μήνα, θα κάνουμε και την Β’ Επιπέδου, που όλες αυτό περιμένουμε, και θα είναι καλύτερα τα πράγματα».