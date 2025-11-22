Έγκυος η Γιώτα Τσιμπρικίδου – «Θαύμα μας, σε περιμένουμε»

Αντωνία Ρηγάτου

lifestyle

Έγκυος η Γιώτα Τσιμπρικίδου – «Θαύμα μας, σε περιμένουμε»

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός Γιώτα Τσιμπρικίδου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με τη φράση «Θαύμα μας, σε περιμένουμε».

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου και ο Άγγελος Ανδριανός ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Δεκέμβριο του 2023, έπειτα από σχέση πεντέμισι χρόνων και τώρα, δύο χρόνια μετά, οι δυο τους ανυπομονούν, καθώς προετοιμάζονται για την άφιξη του νέου μέλους της οικογένειάς τους.

Η ανάρτηση της Γιώτας Τσιμπρικίδου

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 5 πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε πρόβλημα

Lady Gaga: Χρειάστηκε ψυχιατρική φροντίδα μετά το A Star Is Born και έπαιρνε λίθιο: «Πώς κατέρρευσα εντελώς»

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Ειδική λοταρία για το «δώρο» των 1.000 ευρώ: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τους δικαιούχους και τις πληρωμές

Ένα κλικ αποκαλύπτει αν το iPhone ή το Android σου παρακολουθείται κρυφά

Anthony Loffredo: Ο άνδρας που βρίσκεται στο 71% της «μεταμόρφωσης σε μαύρο εξωγήινο» και προκαλεί δέος
περισσότερα
10:40 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Ελένη Φουρέιρα: Η αναφορά της στον Αλμπέρτο Μποτία από την πίστα – Δείτε βίντεο

Μια τρυφερή αναφορά στον σύζυγό της, Αλμπέρτο Μποτία έκανε η Ελένη Φουρέιρα από την πίστα. Στο...
09:41 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Παύλος Κοντογιαννίδης: Οι κωμωδίες είναι ειδικά στο παίξιμο λες και απευθύνονται σε ηλιθίους και λοβοτομημένους

Για την τηλεόραση και τους ρόλους που τον «σημάδεψαν» μίλησε ο Παύλος Κοντογιαννίδης σε συνέντ...
09:18 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Γιάννης Στάνκογλου: Συνήθως νιώθω σαν προτηγανισμένη πατάτα από την κούραση

Για το πώς διαχειρίζεται τον ελεύθερο του χρόνο με τόσες υποχρεώσεις αλλά και για τη μεγάλη το...
03:10 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο – υπερπαραγωγή που στόλισε στο σπίτι της

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μπήκε για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, στολίζοντας στο σπίτ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα