Έγκυος η Γιώτα Τσιμπρικίδου – «Θαύμα μας, σε περιμένουμε»

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός Γιώτα Τσιμπρικίδου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με τη φράση «Θαύμα μας, σε περιμένουμε».

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου και ο Άγγελος Ανδριανός ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Δεκέμβριο του 2023, έπειτα από σχέση πεντέμισι χρόνων και τώρα, δύο χρόνια μετά, οι δυο τους ανυπομονούν, καθώς προετοιμάζονται για την άφιξη του νέου μέλους της οικογένειάς τους.

Η ανάρτηση της Γιώτας Τσιμπρικίδου