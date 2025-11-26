Ελεονώρα Μελέτη: Με την 7χρονη κόρη της, Αλεξάνδρα, σε καμπάνια κατά της βίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελεονώρα Μελέτη, ανέδειξε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο τη σημασία της καταπολέμησης της έμφυλης βίας, τονίζοντας ότι βία δεν είναι μόνο η σωματική κακοποίηση ή οι δολοφονίες.

Στον λόγο της στην κατάμεστη αίθουσα της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ελεονώρα Μελέτη, συντονίστρια του ΕΛΚ στην επιτροπή FEMM, επεσήμανε ότι βία είναι και η συναισθηματική κακοποίηση, ο συνεχής υποβιβασμός, ο εσωτερικευμένος μισογυνισμός και η ρητορική μίσους.

Φέτος, η καμπάνια επικεντρώνεται στον πυρήνα κάθε μορφής βίας: τα καθημερινά στερεότυπα που αναπαράγονται χωρίς σκέψη και περιορίζουν τη γυναίκα σε μειονεκτική θέση, ενώ ταυτόχρονα στερούν από τον άνδρα την ευαλωτότητα και την ενσυναίσθηση. Η Ελεονώρα Μελέτη υπογραμμίζει ότι η πρόληψη της βίας απαιτεί αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας, καθώς η σωματική βία αποτελεί μόνο το τελικό στάδιο μιας συμπεριφοράς που ξεκινά με μικρότερες, λιγότερο ορατές μορφές βίας.

Η καμπάνια «Άλλαξε το αφήγημα» υπενθυμίζει ότι η αλλαγή νοοτροπίας χτίζεται μέσα από τον τρόπο που μεγαλώνουμε, μιλάμε και συμπεριφερόμαστε, και ότι η αντιμετώπιση της βίας ξεκινά από την αναγνώριση και την αποδόμηση των στερεοτύπων που τη γεννούν.

Στην καμπάνια συμμετέχει φιλικά ο ηθοποιός Λευτέρης Ζαμπετάκης, καθώς και η κόρη της, Αλεξάνδρα με τους συμμαθητές της Τζων, Φίλιππο και Νικ – με τη συναίνεση των γονέων και σε απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον. Η σκηνοθεσία είναι της Νατάσσας Ιωάννου, την ιδέα και το σενάριο υπογράφει η Ελεονώρα Μελέτη και την παραγωγή έχει η Marossoulis Production, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.