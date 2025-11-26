Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η απάντηση της Πόπης Σεμερτζίδου για τα λαχεία και το Τζόκερ – Δεν θυμόταν πότε και πόσα κέρδισαν

Το να κερδίσει κάποιος το λαχείο ή το Τζόκερ δεν είναι κάτι που ξεχνιέται. Κι όμως, η Πόπη Σεμερτζίδου, που καταθέτει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε πώς δεν θυμάται πότε και πόσα κέρδισαν εκείνη ή μέλη της οικογένειάς της.

Συγκεκριμένα, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη την ρώτησε εάν εκείνη, μέλη της οικογένειάς της, ο σύντροφός της Χρήστος Μαγειρίας ή μέλη της οικογένειάς του, έχουν κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία. «Αν ναι, μπορεί. Ναι» απάντησε αρχικά η κ. Σεμερτζίδου που έχει γίνει γνωστή ως η «αγρότισσα με τη Ferrari».

Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Αποστολάκη: Πότε;

Σεμερτζίδου: Δεν θυμάμαι.

Αποστολάκη: Πόσες φορές;

Σεμερτζίδου: Δεν γνωρίζω.

Αποστολάκη: Κερδίσατε το Τζόκερ και δεν το θυμάστε; Εγώ θα το θυμόμουν σαν τα γενέθλιά μου.

Σεμερτζίδου: Εάν ήταν το ποσό καλό, θα το θυμόμουν κι εγώ. Προφανώς ήταν πιο μικρά τα ποσά.

Αποστολάκη: Ναι, αν ήταν πιο μικρά τα ποσά, αλλά είναι πολλές φορές, πάλι θα το θυμόμουν γιατί θα ήμουν πολύ τυχερή.

Σεμερτζίδου: Αν το κέρδιζα εγώ θα σας έλεγα, θα το θυμόμουν. Τώρα τόσες λεπτομέρειες…

Αποστολάκη: Και να το κερδίσει ο σύντροφός σου το ίδιο είναι περίπου.

Σεμερτζίδου: Κοιτάξτε λίγο, δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του. Δεν δίνω πολλή σημασία στα λεφτά. Αν θέλετε μπορώ να ζητήσω να μου δώσει τις βεβαιώσεις κέρδους.

Αποστολάκη: Ε βέβαια και το θέλω.

Επίσης, η κ. Σεμερτζίδου, απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι ως στέλεχος της ΝΔ έθεσε υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές του 2019 και στις περιφερειακές του 2023, και ότι δεν της ζητήθηκε -ήταν προσωπική της απόφαση- η παραίτησή της από τη ΝΔ.

Για το εάν τα 1,9 εκατ. ευρώ που έλαβε η οικογένεια Μαγειρία χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων και να έχει πολυτελή βίο, η κ. Σεμερτζίδου απάντησε αρνητικά και ότι όλα ήταν νόμιμα, ενώ έγιναν έλεγχοι από την εφορία. «Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι για τον κ. Μαγειρία. Θα μπορούσατε να τον καλέσετε να σας απαντήσει σε όλα» επανέλαβε η κ. Σεμερτζίδου.

Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Κ. Σεμερτζίδου: Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της ΝΔ που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησαν την αξιοπιστία της κατάθεσης της Κ. Σεμερτζίδου στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων, τη σύνδεσή τους με πολιτικά και οικονομικά δίκτυα, αλλά και τις δηλώσεις της σχετικά με εισοδήματα, τυχερά παιχνίδια και πολυτελή οχήματα.

«Για σοβαρά ερωτήματα που αναδείχθηκαν γύρω από τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων και τη σύνδεση τους με πολιτικά και οικονομικά δίκτυα», έκαναν λόγο πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση της Κ. Σεμερτζίδου στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως υποστήριξαν οι ίδιες πηγές, «η κ. Σεμερτζίδου, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και κάτοχος πολυτελών αυτοκινήτων, δεν κατάφερε να γίνει στοιχειωδώς πειστική», στα ερωτήματα που της τέθηκαν.

«Η ίδια επιβεβαίωσε ότι ήταν υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας το 2019, συμμετείχε στη γραμματεία αγροτικών φορέων της ΝΔ ως συντονίστρια κοινοτικών πόρων και γυναικείας επιχειρηματικότητας, ήταν υποψήφια και στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, ενώ κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει γιατί «κόπηκε» από τα ψηφοδέλτια το 2023.

Επίσης, και ο σύντροφός της είχε επιχειρήσει με συλλογή υπογραφών να είναι υποψήφιος με τη ΝΔ το 2012. Η κ.Σεμερτζίδου κατέθεσε πως παραιτήθηκε με δική της απόφαση από τη θέση της συντονίστριας, καθώς ουδέποτε η ΝΔ ζήτησε την παραίτησή της, ακόμα και μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και τη δέσμευση της περιουσίας της», ανέφεραν οι ίδιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσαν:

«Η μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι από το 2019 μέχρι το 2024 έχει εισπράξει 133.232 ευρώ μαζί δε με την οικογένεια της συνολικά 470.217 ευρώ.

Όταν ρωτήθηκε για τις χρηματικές διαδρομές προς τον σύντροφό της, τις επιδοτήσεις του ίδιου και της οικογένειάς του ύψους 1.987.462 ευρώ στην εταιρία του οποίου είναι διαχειρίστρια, απάντησε ότι… δεν γνωρίζει και δεν έχει τα σχετικά στοιχεία, δηλώνοντας άγνοια.

Η κ. Σεμερτζίδου κατέθεσε πως είναι καλύτερα να ερωτηθεί ο σύντροφός της, χαρακτηρίζοντας απόλυτα νόμιμη τη δραστηριότητά του. Η ίδια, άλλωστε, έχει στην ιδιοκτησία της μόνο ένα μοτοποδήλατο και γι’ αυτό μόνο ξέρει να απαντήσει.

Η κ. Σεμερτζίδου για τη δέσμευση 1,5 εκατ. ευρώ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δήλωσε πλήρη άγνοια, ισχυριζόμενη ότι όλα είναι νόμιμα.

Για τα πολυτελή οχήματα που χρησιμοποιεί, ισχυρίστηκε ότι δεν της ανήκουν, αλλά ανήκουν στον σύντροφό της, ενώ είπε ότι δεν αντιλαμβάνεται «από πού πρέπει να πάρει άδεια» για να αποκτηθούν ή να τα οδηγεί».

«Η κ. Σεμερτζίδου ερωτήθηκε αν έχει ποτέ κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια. Στην απάντησή της κατέθεσε πως έχει συμβεί, δε θυμάται όμως ούτε πότε, ούτε ποια είναι τα ακριβή ποσά που έχουν κερδηθεί, επισημαίνοντας ότι δεν ήταν μόνο μια φορά.

Είναι λοιπόν συχνό το φαινόμενο για παραγωγούς που είναι και στελέχη της ΝΔ, όπως ο κ. Στρατάκης και η κ. Σεμερτζίδου, ή μέλη της οικογένειάς τους να κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια, και μάλιστα να μην θυμούνται, το πότε και τα ακριβή ποσά. Είναι μάλλον υπερβολικά «τυχερά» τα στελέχη της ΝΔ», κατέληξαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ.