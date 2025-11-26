Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι για τον τραυματισμό 12χρονου από κροτίδα σε σχολείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

οπαδική βια

Στη σύλληψη δύο 17χρονων που σχετίζονται με την κροτίδα που εξερράγη το πρωί της Τρίτης (25/11) στο Γυμνάσιο–Λύκειο Ρίου και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 12χρονου μαθητή προχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/11) η ΕΛ.ΑΣ..

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, συνελήφθησαν δύο 17χρονοι, μαθητές του Λυκείου Ρίου, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών & πυροτεχνημάτων.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία των αστυνομικών, ο ένας από τους 17χρονους προσπάθησε να ενεργοποιήσει την κροτίδα, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και στη συνέχεια την παρέδωσε στον δεύτερο, ο οποίος την άναψε και την εκτόξευσε έξω από σχολική αίθουσα. Η κροτίδα εξερράγη, με αποτέλεσμα θραύσμα να τραυματίσει 12χρονο μαθητή στο αυτί.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο.

