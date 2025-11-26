Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι για τον τραυματισμό 12χρονου από κροτίδα σε σχολείο

Στη σύλληψη δύο 17χρονων που σχετίζονται με την κροτίδα που εξερράγη το πρωί της Τρίτης (25/11) στο Γυμνάσιο–Λύκειο Ρίου και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 12χρονου μαθητή προχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/11) η ΕΛ.ΑΣ..

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, συνελήφθησαν δύο 17χρονοι, μαθητές του Λυκείου Ρίου, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών & πυροτεχνημάτων.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία των αστυνομικών, ο ένας από τους 17χρονους προσπάθησε να ενεργοποιήσει την κροτίδα, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και στη συνέχεια την παρέδωσε στον δεύτερο, ο οποίος την άναψε και την εκτόξευσε έξω από σχολική αίθουσα. Η κροτίδα εξερράγη, με αποτέλεσμα θραύσμα να τραυματίσει 12χρονο μαθητή στο αυτί.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο.