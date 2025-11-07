Το Σόι Σου – Μελέτης Ηλίας: «Πίστευα θα κάναμε 16 με 17% τηλεθέαση, γιατί είμαι ολιγαρκής – Όταν είδαμε το 41%, σοκαριστήκαμε»

Ο Μελέτης Ηλίας σχολίασε τα εντυπωσιακά νούμερα της πρεμιέρας της σειράς “Το σόι σου”, σε συνέντευξή του στον Alpha και την εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή.

«Από την παρέα του “Σόι Σου” εγώ ήμουν γενικά από τους πιο συγκρατημένους. Θες γιατί έχω φάει τα μούτρα μου αρκετές φορές; Είμαι τρελός νουμεράκιας και ξέρω ότι η νέα πραγματικότητα δεν συμβαδίζει με τα νούμερα που έγιναν στο Σόι, ούτε με αυτά που περιμέναμε οι υπόλοιποι» σημείωσε ο ηθοποιός.

«Έλεγα “ακόμα και ένα 16 – 17% να κάνει στην τηλεθέαση”… Εγώ είμαι ολιγαρκής. Οπότε μόλις είδαμε ξαφνικά το 41%, σοκαριστήκαμε. Αποτυπώθηκε αυτή η αγάπη του κόσμου σε ένα project που ναι μεν είναι κάθε μέρα στο σπίτι μας, αλλά το καινούργιο φέρνει κάτι διαφορετικό» τόνισε με ειλικρίνεια.