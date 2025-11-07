Άνω Λιόσια: Είχαν μετατρέψει τα σπίτια τους σε «καταστήματα» πώλησης ναρκωτικών – Βίντεο από drone

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εντοπίστηκαν 4 οικίες – «καταστήματα» όπου διακινούνταν ναρκωτικές ουσίες σε οικισμό των Άνω Λιοσίων ενώ έγιναν 6 συλλήψεις.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση 2 εκ των συλληφθέντων επιχείρησαν να πετάξουν εντός του αποχετευτικού συστήματος ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και αστυνομικού σκύλου που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας (3/11) συνελήφθησαν 6 άτομα, ηλικίας από 64 έως και 20 ετών, κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση παραβίαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον συνελήφθη και ημεδαπός ο οποίος μόλις είχε αγοράσει μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης από τους συλληφθέντες.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση ατόμων στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός οικισμού στα Άνω Λιόσια, με ορμητήρια τις οικίες τους και αφού αυτές τέθηκαν σε διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Είχαν τοποθετήσει συστήματα παρακολούθησης και ρολά ασφαλείας

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι είχαν μετατρέψει τις οικίες τους σε «καταστήματα» πώλησης ναρκωτικών ουσιών, τα οποία επισκεπτόταν σε καθημερινή βάση μεγάλος αριθμός ατόμων προκειμένου να προμηθευτούν ναρκωτικές ουσίες.

Οι κατηγορούμενοι είχαν εγκαταστήσει στις οικίες τους μεταλλικές πόρτες που ανοίγουν προς την εξωτερική πλευρά, σύρτες, ρολά ασφαλείας καθώς και κάμερες, με σκοπό να εξυπηρετείται η διαδικασία πώλησης ναρκωτικών ουσιών και να δυσχεραίνεται η αιφνιδιαστική επέμβαση των αστυνομικών.

Στην πρώτη οικία 23χρονος κατηγορούμενος επιχείρησε να διαφύγει από την ταράτσα όμως οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν ενώ σε έτερη οικία, εντοπίστηκαν 2 εκ των κατηγορουμένων τη στιγμή που απέρριπταν ναρκωτικές ουσίες στο αποχετευτικό σύστημα προκειμένου να μην εντοπιστούν από τους αστυνομικούς.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

  • 209,3 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, εκ των οποίων τα 169,9 γραμμ. εντοπίστηκαν εντός σωλήνα αποχέτευσης,
  • το χρηματικό ποσό των 3.675 ευρώ,
  • 3 καταγραφικά μηχανήματα μαζί με τροφοδοτικό και κάμερα και
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

