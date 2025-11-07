Τα 4 ζώδια που έχουν μία σπάνια ευκαιρία να κάνουν restart – «Διορθώνετε λάθη του παρελθόντος»

Ξεκινώντας στις 7 Νοεμβρίου 2025, τέσσερα ζώδια θα έχουν μια σπάνια ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα, καθώς ο Ουρανός επανέρχεται στον Ταύρο κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του. Ο Ουρανός σχηματίζει τρίγωνο με τον Πλούτωνα, κάνοντας αυτές τις μεταμορφώσεις ακόμα πιο ουσιαστικές και βαθιές.

Με τον Ουρανό πίσω στον Ταύρο έως τον Απρίλιο του 2026, η προσοχή μας στρέφεται ξανά σε θέματα οικονομικών και αγάπης. Θέματα που σχετίζονται με την Αφροδίτη -όπως η ομορφιά, η άνεση και η απόλαυση- θα έρθουν στην επιφάνεια, καθώς όλοι εστιάζουμε στο να κλείσουμε κύκλους του παρελθόντος.

Ο Ουρανός σε αυτό το ζώδιο θα μας δείξει πώς να εκτιμούμε και να αγαπάμε τον εαυτό μας, ειδικά αν δεν έχουμε προστατεύσει τα όριά μας. Αυτή η διέλευση μας υπενθυμίζει ότι η αλλαγή είναι καλή και δεν πρέπει να την αφήνουμε να μας κατακλύσει.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ανάδρομης φάσης, μαθαίνουμε να νιώθουμε άνετα με τις εκπλήξεις και να δείχνουμε στον εαυτό μας επιείκεια και κατανόηση. Καθώς συνεχίζουμε την εξέλιξή μας, αυτά τα τέσσερα ζώδια θα βιώσουν τα μαθήματα του Ουρανού πιο έντονα, επειδή η διέλευσή τους δείχνει πώς να ευθυγραμμιστούν περισσότερο με το μονοπάτι τους.

Τα 4 ζώδια που έχουν την μοναδική ευκαιρία να ξεκινήσουν από το μηδέν

Ταύρος,

Λέων,

Σκορπιός,

Υδροχόος

Ταύρος

Με τον Ουρανό να επιστρέφει στο ζώδιό σας, Ταύροι, έχετε μια ακόμη ευκαιρία να συνδεθείτε με τις ιδέες σας και να δείτε τα πράγματα από μια νέα, πιο ελεύθερη οπτική. Ωστόσο, αυτή είναι επίσης μια περίοδος όπου οι σχέσεις και η ταυτότητά σας έρχονται στο προσκήνιο. Ο Ουρανός συνεχίζει να μεταμορφώνει τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σας, ενθαρρύνοντάς σας να αποκτήσετε περισσότερη αυτοπεποίθηση και να πιστέψετε στις ικανότητές σας.

Κατά τους επόμενους μήνες, θα χρειαστεί να μάθετε να έχετε πίστη στον εαυτό σας και στις δυνάμεις σας. Με αυτήν την ενέργεια, ο τομέας των σχέσεών σας θα επηρεαστεί επίσης, οδηγώντας σε μια περίοδο περισσότερης ειλικρίνειας και διαφάνειας με τους ανθρώπους γύρω σας. Η εξέλιξη της επικοινωνίας σας θα είναι ουσιαστική, καθώς αυτή η φάση αφορά το κλείσιμο κύκλων. Για να το πετύχετε αυτό, θα χρειαστεί να συζητήσετε ανοιχτά, να ξεκαθαρίσετε καταστάσεις και να φτάσετε σε μια βαθύτερη κατανόηση με τους άλλους.

Ο Ουρανός στον Ταύρο θα σας βοηθήσει να κάνετε έναν απολογισμό όλων όσων έχετε μάθει μέχρι τώρα. Θα έχετε την ευκαιρία να διορθώσετε λάθη του παρελθόντος, να ξαναχτίσετε και να αναδιαμορφώσετε την προσωπική σας ιστορία. Αυτή είναι μια περίοδος αναγέννησης, όπου μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχή, να κάνετε τις αλλαγές που χρειάζονται και να προχωρήσετε με αυτοπεποίθηση και πίστη στον εαυτό σας.

Λέων

Ο Ουρανός είναι πίσω στον Ταύρο και φέρνει περισσότερες αλλαγές στον επαγγελματικό σας τομέα τις επόμενες εβδομάδες, Λέοντες. Αυτή η περίοδος αναδιάρθρωσης θα σας επιτρέψει να δείτε τους τομείς που θέλετε να ακολουθήσετε, τα όνειρα για τα οποία θέλετε να συνεχίσετε να αγωνίζεστε και τη δουλειά που πρέπει να κάνετε για να φτάσετε σε αυτό το σημείο. Αυτή η ανάδρομη ενέργεια φέρνει πίσω αυτή τη σπίθα όσον αφορά την επανασύνδεση με τα όνειρά σας.

Μέσα από τις εμπειρίες και τις αλλαγές που θα δείτε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα αποκτήσετε καλύτερη κατανόηση των κινήτρων και των δεξιοτήτων σας, ειδικά αν βρίσκεστε σε ηγετική θέση.

Το κλειδί για αυτή τη διέλευση θα επικεντρωθεί επίσης στην καλή συνεργασία με τους άλλους, στη συνεργασία μαζί τους καθώς χτίζετε ισχυρότερες συνεργασίες μέσω της ομαδικής εργασίας.

Για όσους προτιμούν να εργάζονται μόνοι τους ή να δίνουν εντολές σε άλλους, ο Ουρανός πίσω στον Ταύρο θα αλλάξει αυτή τη νοοτροπία και θα σας διευκολύνει να αναπτύξετε καλύτερες επαφές στην εργασία ή στον ακαδημαϊκό τομέα.

Η ανάδρομη πορεία του Ουρανού μπορεί επίσης να σας βάλει σε σκέψεις για το ποιες ομάδες ή κοινότητες θέλετε να συνδεθείτε και σε ποιο περιβάλλον ανήκετε πραγματικά. Είναι μια φάση όπου θα γνωρίσετε νέα άτομα, και ο Ουρανός θα μεταμορφώσει τον κύκλο σας, οδηγώντας σε πιο κοντά σε ανθρώπους που θα σας εμπνέουν και θα σας εξελίσσουν μακροπρόθεσμα.

Σκορπιός

Σκορπιοί, οι μεταμορφώσεις επιστρέφουν και πάλι στον τομέα των σχέσεών σας, καθώς ο Ουρανός στον Ταύρο έρχεται να γκρεμίσει τα παλιά θεμέλια που έχετε χτίσει, ώστε να δημιουργήσετε μια πιο σταθερή και δυνατή βάση πριν περάσει στους Διδύμους. Αυτή η διέλευση σας ωθεί να επαναξιολογήσετε τις σχέσεις και τις συνεργασίες που θέλετε να προσελκύσετε, βοηθώντας σας να ξεκαθαρίσετε ποιοι άνθρωποι αξίζει να βρίσκονται στη ζωή σας.

Με τον Πλούτωνα να σχηματίζει όψη με τον Ουρανό, το παρελθόν θα παίξει σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια αυτής της ανάδρομης πορείας. Είναι η στιγμή να αναλογιστείτε τις σχέσεις που σας επηρέασαν βαθιά και να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εμπειρίες ως οδηγό για τις φιλίες και τις ερωτικές σχέσεις που επιθυμείτε να χτίσετε από εδώ και πέρα.

Όσοι βρίσκονται ήδη σε σχέση, μπορεί να περάσουν περιόδους έντασης ή δοκιμασιών, όμως η υπομονή θα είναι καθοριστική. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα ανακαλύψετε ξανά τη μαγεία του συντρόφου σας και θα εκτιμήσετε περισσότερο ό,τι τον κάνει μοναδικό.

Κατά τους επόμενους μήνες, θα μάθετε πώς να γίνεστε καλύτεροι φίλοι και σύντροφοι, αναπτύσσοντας περισσότερη ενσυναίσθηση, κατανόηση και ευαισθησία. Αυτή η ενέργεια θα σας δείξει πώς να συμφιλιωθείτε με το παρελθόν, να ενδυναμώσετε τον χαρακτήρα σας και να αναδυθείτε πιο δυνατοί, έτοιμοι να ηγηθείτε με ωριμότητα και αυτοπεποίθηση.

Υδροχόος

Υδροχόοι, από τις 7 Νοεμβρίου έχετε μια σπάνια ευκαιρία για νέο ξεκίνημα στον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας. Ζητήματα που έχουν μείνει άλυτα γύρω από το σπίτι ή την προσωπική σας ζωή θα έρθουν στο φως κατά τη διάρκεια αυτής της ανάδρομης πορείας του Ουρανού. Ευτυχώς, θα δείτε λύσεις και ξεκαθαρίσματα πριν ο Ουρανός περάσει στους Διδύμους, στο τέλος του Απριλίου 2026.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης, μπορεί να παρουσιαστούν ευκαιρίες να μάθετε περισσότερα για την οικογενειακή σας ιστορία, ενώ η περίοδος του Σκορπιού θα είναι ιδανική για να ερευνήσετε και να ανακαλύψετε όσα σας λείπουν. Ο Πλούτωνας στο ζώδιό σας ενισχύει την περιέργεια και σας διδάσκει να είστε πιο επιμελείς και συγκεντρωμένοι. Με τον Ερμή επίσης ανάδρομο, η εκμάθηση νέων πραγμάτων θα σας φανεί συναρπαστική, ενώ θα υπάρχει και μια έντονη τάση να επιστρέψετε σε παλιές ιδέες ή projects, με νέα έμπνευση.

Ο Ουρανός σε αυτόν τον τομέα του ωροσκοπίου σας θα σας βοηθήσει να εστιάσετε καλύτερα και να διατηρήσετε την υπομονή σας, ακόμη κι αν παρουσιαστούν προκλήσεις λόγω του τετραγώνου που σχηματίζει με το ζώδιό σας. Παρ’ όλα αυτά, αυτή είναι μια περίοδος που θα σας επιτρέψει να αγκαλιάσετε τις αποκαλύψεις και τα ξαφνικά ξεκαθαρίσματα, τα οποία θα σας φωτίσουν την πορεία σας και θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε τη δημιουργική κατεύθυνση που θέλετε πραγματικά να ακολουθήσετε.