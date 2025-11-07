Ημαθία: Επιχείρησε να ληστέψει ζευγάρι στο φράγμα του Αλιάκμονα – Πώς ο δράστης κατέληξε στο νοσοκομείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Πέμπτης σημειώθηκε αιματηρό περιστατικό στο φράγμα του ποταμού Αλιάκμονα, όταν ένας άνδρας επιχείρησε να ληστέψει ζευγάρι που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, newsima.gr, ο δράστης πλησίασε το όχημα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και κρατώντας όπλο, απαίτησε από το ζευγάρι χρήματα και τιμαλφή.

Ο άνδρας που βρισκόταν μαζί με τη φίλη του αντέδρασε άμεσα, προσπαθώντας να τον αφοπλίσει. Κατά τη διάρκεια της πάλης, το όπλο εκπυρσοκρότησε, τραυματίζοντας τον επίδοξο ληστή ο οποίος χειρουργείται στο νοσοκομείο της Βέροιας. Η γυναίκα, σοκαρισμένη, κάλεσε αμέσως την αστυνομία, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.

Περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο., ενώ οι αστυνομικοί συνέλεξαν το όπλο και άλλα στοιχεία από τον χώρο του συμβάντος. Το ζευγάρι κλήθηκε να καταθέσει σχετικά με τα όσα προηγήθηκαν.

Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, εξετάζοντας εάν ο τραυματίας συνδέεται με άλλες παρόμοιες επιθέσεις στην περιοχή. Παράλληλα, έχει διαταχθεί βαλλιστική εξέταση στο όπλο και αναμένονται τα αποτελέσματα για να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο δράστης.

