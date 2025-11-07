Βέλγιο: Το αεροδρόμιο της Λιέγης έκλεισε προσωρινά λόγω drone – H κυβέρνηση κάνει λόγο για «συντονισμένη επίθεση»

Νέο περιστατικό με drone προκάλεσε προσωρινή διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Λιέγης, στο Βέλγιο, το δεύτερο μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Belga, το οποίο επικαλείται την υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας skeyes.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, όπως μεταδίδει το Reuters, οι αρχές διέκοψαν προσωρινά τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λιέγης την Παρασκευή, έπειτα από αναφορές για την παρουσία drone πάνω από τον εναέριο χώρο του.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς την Τρίτη είχαν εντοπιστεί drones να πετούν πάνω από τα αεροδρόμια των Βρυξελλών και της Λιέγης, γεγονός που οδήγησε τότε στην εκτροπή πολλών εισερχόμενων πτήσεων και στην ακινητοποίηση ορισμένων που επρόκειτο να αναχωρήσουν.

Τα περιστατικά αυτά δεν περιορίζονται πλέον μόνο στο Βέλγιο. Η παρουσία drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις έχει γίνει συχνό φαινόμενο τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες.

Ενδεικτικά, την Πέμπτη έκλεισαν προσωρινά αεροδρόμια και στη Σουηδία λόγω παρόμοιων αναφορών.

Ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν αποδώσει τα περιστατικά αυτά σε «υβριδικό πόλεμο» από τη Ρωσία, όμως η Μόσχα έχει «αρνηθεί οποιαδήποτε σύνδεση με τα συμβάντα».

Η βελγική κυβέρνηση, αντιμέτωπη με την αυξανόμενη ανησυχία, συγκάλεσε την Πέμπτη έκτακτη συνεδρίαση με τη συμμετοχή βασικών υπουργών και επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση, την οποία η υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε ως «συντονισμένη επίθεση».

