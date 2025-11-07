Η ομιλία Μητσοτάκη στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια – «Ευκαιρία να εμβαθύνουμε τη συνεργασία με τις ΗΠΑ»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης  στην ομιλία του στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), που φιλοξενείται στο Ζάππειο Μέγαρο, αναφέρθηκε στις ισχυρές σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ.

«Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα καλύτερο μέρος για να βρίσκομαι για τη διατλαντική συνεργασίας μας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να την εμβαθύνουμε στον τομέα της ενέργειας» είπε ο Πρωθυπουργός.

«Η Ευρώπη όπως ξέρουμε είναι ένας μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας. Οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και θα υπογραφούν μας δείχνουν ότι υπάρχει ουσία πίσω από τη συνεργασία. Αυτή η συνεργασία δεν βασίζεται μόνο στο εμπόριο αλλά και στους κοινούς στόχους. Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν ευθύνη να παρέχουν ενέργεια στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τις ενεργειακές υποδομές χωρίς γεωπολιτικές εντάσεις» πρόσθεσε.

«Η ενέργεια είναι συνδεδεμένη με την γεωπολιτική» σχολίασε. «Η συνάντηση αυτή συμβολίζει τον δυνατό δεσμό ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα» σημείωσε.

