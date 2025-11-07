Καλλιακμάνης σε Παγώνη: «Πρέπει να είσαι ερωτευμένη με τον Γεωργιάδη, η γυναίκα του δεν ξέρω αν ζηλεύει»

Η Ματίνα Παγώνη ευχήθηκε χρόνια πολλά στον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ ήταν καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του MEGA.

Ο παρουσιαστής παρουσιάζοντας τον Γιώργο Καλλιακμάνη είπε στην Ματίνα Παγώνη «πάμε να υποδεχθούμε έναν καλό φίλο σας, αλλά πολιτικό αντίπαλο», με εκείνη απάντησε «α, καλά, πρωί πρωί όρεξη είχαμε!»

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης σχολίασε με χιούμορ αφού της ευχήθηκε για την ονομαστική της γιορτή «Πρέπει να είσαι ερωτευμένη με τον Γεωργιάδη, η γυναίκα του δεν ξέρω αν ζηλεύει…».

«Δεν ζηλεύει ποτέ γιατί ξέρει ότι είμαστε φίλοι. Είμαι φίλη και με την Ευγενία» ανταπάντησε η Ματίνα Παγώνη.

09:22 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

