Ματίνα Παγώνη για τον γιατρό του Ιπποκράτειου: «Είναι ντροπή να υπάρχουν τέτοιοι συνάδελφοι» – ΒΙΝΤΕΟ

Για την υπόθεση του επίορκου γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μίλησε η Ματίνα Παγώνη στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ιπποκράτειο: «Τα χρήματα είναι δικά μου» είπε στους αστυνομικούς ο γιατρός που συνελήφθη για «φακελάκι» – Ο εκβιασμός στην σύζυγο ασθενούς και η έρευνα των Αρχών 

«Καταδικάζουμε όλα αυτά τα γεγονότα, πρέπει να σας πω όμως ότι αυτό το περιστατικό είναι η μειοψηφία των γιατρών. Η πλειοψηφία τους, ειδικά οι γιατροί που δουλεύουν στα δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ έχουν αποδείξει κι έχουν δώσει τον καλύτερό τους εαυτό όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι “φακελάκι” όσοι είμαστε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν μπορούμε να παίρνουμε», είπε αρχικά η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και πρόσθεσε: «Εάν κάποιος συνάδελφος θέλει να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω, θα πρέπει να φύγει από το ΕΣΥ να πάρει στον ιδιωτικό τομέα και να επιλέξει ο ίδιος πόσα ακριβώς πρέπει να πάρει για το χειρουργείο του και να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εμείς αυτά όλα τα έχουμε καταδικάσει, ήδη λέμε ότι πρέπει όταν υπάρχει ένα τέτοιο γεγονός να γίνονται γρήγορα οι διαδικασίες…».

«Είναι ντροπή να υπάρχουν τέτοιοι συνάδελφοι»

Αναφορικά με τις συνέπειες τέτοιων παραβάσεων κι αν τελικά υπάρχει τιμωρία για τους επίορκους ιατρούς, η Ματίνα Παγώνη – που όπως είπε υπήρξε για 17  χρόνια πρόεδρος του Πειθαρχικού – ήταν ξεκάθαρη: «Φυσικά, έχουν απολυθεί συνάδελφοι, έχουν φύγει χειρουργοί… Τώρα οι διαδικασίες, βάσει και του καινούργιου νόμου, θα πρέπει  να τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή: Έγιναν αυτά; Ο γιατρός από την επόμενη ημέρα δεν μπορεί να είναι στο νοσοκομείο. Φεύγει… Επιπλέον, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος. Τι χρήμα υπάρχει, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος και τα Πειθαρχικά θα πρέπει να απομακρύνουν τον γιατρό αμέσως και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις και να μην υπάρχει αυτό το μεγάλο περιθώριο χρόνου που δίναμε παλιά, τουλάχιστον 3-4 χρόνια για να βγουν οι αποφάσεις. Να τελειώνει γρήγορα και να ξεκαθαρίζεται η υπόθεση».

«Είναι ντροπή να υπάρχουν τέτοιοι συνάδελφοι», τόνισε στη συνέχεια η Ματίνα Παγώνη κι απευθυνόμενοι προς τους πολίτες είπε ότι δεν πρέπει να δίνουν φακελάκι και ξεκαθάρισε ότι δεν ισχύει η πεποίθηση ότι «έτσι θα με προσέξουν πιο πολύ». «Δεν είναι έτσι, κανένας γιατρός δεν θέλει να αποτύχει στον ασθενή του. Αυτό να το ξέρουν», ξεκαθάρισε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.

