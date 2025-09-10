Άκης Σκέρτσος για το ΠΑΣΟΚ: «Και το “κλόπυ πέιστ” έχει τα όρια του»

Enikos Newsroom

πολιτική

Άκης Σκέρτσος

Εγκαλεί την αξιωματική αντιπολίτευση ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος γιατί αντιγράφει κυβερνητικά συνθήματα, όπως σημειώνει σε σχετική ανάρτησή του.

Αναλυτικά, ο Άκης Σκέρτσος αναφέρει πως «ο κ. Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ μιλάει τελευταία για ένα “συμβόλαιο αλήθειας” με τους πολίτες παραπέμποντας στη “συμφωνία αλήθειας” του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2016.

Η κυρία Αποστολάκη ψέγει τον Πρωθυπουργό για συναλλακτική αντίληψη περί πολιτικής επειδή την Κυριακή χρησιμοποίησε τη φράση “αυτό είναι το συμβόλαιό μου με τους πολίτες”, ξεχνώντας ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου εξελέγη το 1981 με σύνθημα το “συμβόλαιο με το λαό” …αλλά και πολύ πιο πρόσφατα το “συμβόλαιο αλήθειας” του κ. Τσουκαλά.

Και τέλος μαθαίνουμε ότι το νέο σύνθημα του ΠΑΣΟΚ θα είναι “μια Ελλάδα για όλους”, μια πολύ κοντινή παραλλαγή δηλαδή του κεντρικού μηνύματος της εθνικής στρατηγικής που υλοποιεί η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για τα άτομα με αναπηρία με στόχο “Μια Ελλάδα με όλους, για όλους”.

Σημασία, προφανώς, έχουν οι πολιτικές που κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Και όχι τα συνθήματα. Αλλά και το “κλόπυ πέιστ” έχει τα όρια του», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αμήχανες παύσεις στις συζητήσεις τέλος – Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε αυτές τις δύο λέξεις

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη για «φακελάκι»

ΝΔ: Fake news της αντιπολίτευσης τα περί επιβολής μείωσης ΦΠΑ από Ε.Ε.

Deutsche Bank: Τι λέει η τράπεζα για την οικονομία της Γαλλίας

Η Google αποκαλύπτει επιτέλους τα όρια χρήσης του Gemini

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:45 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Φάμελλος: Απαιτούνται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ

Συνάντηση με τον Δήμαρχο της Βηθλεέμ, Maher Canahuati, τον Πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα,...
22:34 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Λαζαρίδης: Κανένα υπόμνημα δεν έλαβε ο κ. Μυλωνάκης από σημαίνον στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ – Η απάντηση στην Ζωή Κωνσταντοπούλου

Απάντηση σε όσα είπε, νωρίτερα σήμερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου γ...
21:45 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Πλεύση Ελευθερίας: «Κάλεσμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε όλες τις Δημοκρατικές Δυνάμεις»

«Κάλεσμα σε όλες τις Δημοκρατικές Δυνάμεις απηύθυνε σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά με τ...
21:18 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Χαρίτσης στη Βουλή: Μισό καφέ την ημέρα τα μέτρα στήριξης Μητσοτάκη – Ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας στους εργολάβους η «κοινωνική αντιπαροχή»

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν απέτυχε. Πέτυχε», τόνισε στη Βουλή ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος