«Στο κόκκινο ο Κορινθιακός»: Νέα ανάρτηση του σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου – «Δεν προέβλεψα συγκεκριμένο σεισμό»

Επανήλθε με νέα ανάρτηση ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μετά τις αντιδράσεις των συναδέλφων του για τις δηλώσεις του, που αφορούσαν μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό.

«Στο κόκκινο ο Κορινθιακός. Σε συνέντευξή μου είπα ότι η πιθανότητα ισχυρού σεισμού στον Κορινθιακό κόλπο έχει πλέον μεγαλώσει. Δεν πρόβλεψα συγκεκριμένο σεισμό. Μερικοί σεισμολογούντες – ΟΧΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΙ, γεωλόγοι ναι, εφαρμοσμένοι γεωφυσικοί, ναι – ενοχλήθηκαν. Ταυτόχρονα συνέπεσε η πρόταση του ΑΠΘ για νέο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας, όπου ο Κορινθιακός τίθεται πλέον στην υψηλότερη ζώνη επικινδυνότητας, στο κόκκινο, με βάση επίσης πιθανοτικές μεθόδους. Αυτά προς το παρόν» έγραψε στην ανάρτησή του.

Για σεισμολογικό μπαρμπούτι έκανε λόγο ο Άκης Τσελέντης, ενώ ο Ευθύμης Λέκκας τόνισε πως δεν γίνεται να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμική δόνηση στον Κορινθιακό.

«Στην Ελλάδα έχει καιρό να κάνει σεισμό πάνω από 6. Στατιστικά 6-6,5 κάνει κάθε χρόνο τώρα έχει περάσει σημαντικό χρονικό διάστημα τα τελευταία χρόνια που δεν έχουμε μεγάλους σεισμούς με αυτά τα μεγέθη για αυτό λέμε ότι συσσωρεύεται ενέργεια για να κάνει, και θα κάνει δεν υπάρχει καμία αμφιβολία είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι τα μεγάλα μεγέθη θα εμφανιστούν και πάλι κάποια στιγμή στη χώρα», είπε την Παρασκευή ο κ. Παπαδόπουλος μιλώντας στο ραδιόφωνο “Παραπολιτικά”, με αφορμή και τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη.

«Περιοχές με υψηλή σεισμικότητα είναι το κεντρικό Ιόνιο, το τρίγωνο Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα καθώς και ο Κορινθιακός Κόλπος και μάλιστα έχω επισημάνει ότι ο τελευταίος πολύ ισχυρός σεισμός στον Κορινθιακό κόλπο έγινε το 1995. Προ ημερών έτυχε να ολοκληρώνω κάποιους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό, και δείχνει ότι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών είναι αμείλικτη, έρχεται κάποια στιγμή η οποία επαληθεύεται» συμπλήρωσε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ενώ όταν ρωτήθηκε για τι χρονικά διαστήματα μιλάει, απάντησε:

«Ενός, δύο, τριών ετών είμαστε δηλαδή πολύ πιο κοντά, αυτό σημαίνει ότι το να συμβούν ισχυροί σεισμοί σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας όπως είναι ο Κορινθιακός Κόλπος είναι μια μαθηματική βεβαιότητα. Υπάρχει πολύ υψηλή πιθανότητα άρα τα μέτρα προστασίας, τα μέτρα ετοιμότητας, τα μέτρα ενημέρωσης και παρακολούθησης θα πρέπει πάντοτε να υπάρχουν».

Λέκκας: Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό

Για τα σενάρια που διατυπώνονται σχετικά με ενδεχόμενο μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο, μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας, στo Ertnews, τονίζοντας ότι πρόκειται πράγματι για περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, ωστόσο δεν είναι επιστημονικά δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια πότε θα σημειωθεί ένας μεγάλος σεισμός.

Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι ο Κορινθιακός είναι μια ιδιαίτερα ενεργή τεκτονική δομή, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία γεωλογικής εξέλιξης εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

«Ο γεωλογικός χρόνος δρα τελείως διαφορετικά από τον ανθρώπινο χρόνο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι τα διαστήματα επανάληψης μεγάλων σεισμών δεν μπορούν να μεταφραστούν απλοϊκά σε κύκλους δεκαετιών. Όπως είπε, ένα ισχυρό γεγονός μπορεί να εκδηλωθεί σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα ακριβούς χρονικής πρόγνωσης.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ επισήμανε ότι η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν σημαντικούς σεισμούς, αναφέροντας ιστορικά γεγονότα όπως ο σεισμός του Αιγίου και οι σεισμοί στις Αλκυονίδες. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως άλλο πράγμα είναι η επιστημονική παρακολούθηση και άλλο η βεβαιότητα για τον χρόνο εκδήλωσης ενός μεγάλου σεισμού.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, το βασικό ζητούμενο δεν είναι οι προβλέψεις για συγκεκριμένες ημερομηνίες, αλλά η διαρκής προετοιμασία της χώρας, με έμφαση στην ανθεκτικότητα κτιρίων και υποδομών, στην εκπαίδευση των πολιτών και στα σύγχρονα επιχειρησιακά σχέδια που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Καθησυχαστικός ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε και ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, με αφορμή τις δηλώσεις του Γεράσιμου Παπαδόπουλου, για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό σε βάθος τριετίας. Ο Καραστάθης σημείωσε πως είναι καλύτερα να μιλάει ο ίδιος ο ερευνητής που έχει μελετήσει τα στοιχεία, λέγοντας πως δεν γνωρίζει ποιες μελέτες έχει κάνει ο καθηγητής Σεισμολογίας.

Όπως ανέφερε, για το Γεωδυναμικό δεν προκύπτει κάποια ανησυχία για τον Κορινθιακό. «Από δικά μας στοιχεία δεν δείχνει κάτι, όντως έχει αργήσει, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ξεκάθαροι για μεγάλο σεισμό σε συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο» είπε χαρακτηριστικά.

Σεισμολογικό μπαρμπούτι