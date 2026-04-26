Μυστήριο με το ταξίδι-εξπρές του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν στο Πακιστάν – Αναχωρεί για τη Μόσχα

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

Αμπάς Αραγτσί

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έφτασε στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, προερχόμενος από το Ομάν, σύμφωνα με το επίσημο κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν, IRNA.

Κατά την άφιξή του στην αεροπορική βάση Νουρ Χαν στις παρυφές του Ισλαμαμπάντ, τον Αραγτσί υποδέχθηκαν ο Μοχσίν Νακβί, Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, και ο Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ, πρεσβευτής του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, μετέδωσε το IRNA την Κυριακή.

Επόμενος σταθμός του Αραγτσί η Μόσχα

Η στάση του στο Πακιστάν ήταν εξαιρετικά σύντομη απ’ ό,τι φαίνεται, καθώς όπως μεταδίδει το IRNA, βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς τη Μόσχα της Ρωσίας, Στο Πακιστάν, ο Αραγτσί φέρεται να είχε έναν ακόμη γύρο διαβουλεύσεων με Πακιστανούς αξιωματούχους, ανέφερε το IRNA νωρίτερα σήμερα.

Ο Αραγτσί στο Ομάν  είχε συνομιλίες με τον ηγέτη της χώρας Χαΐθάμ μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ για τα Στενά του Ορμούζ, με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν να προτείνει τη θέσπιση περιφερειακού πλαισίου ασφαλείας ελεύθερου από ξένη ανάμειξη.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας ευχαρίστησε το Ομάν για τις διπλωματικές του προσπάθειες και προειδοποίησε ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή προκαλεί «ανασφάλεια και διχασμό».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ευχαρίστησε το Ομάν για τη «συνετή στάση» του στον πόλεμο

Ο Αραγτσί εξέφρασε την εκτίμησή του για τη «συνετή στάση της χώρας όσον αφορά τον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο», σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη δέσμευση της Τεχεράνης «να διαφυλάξει τις φιλικές σχέσεις με το Ομάν» και άλλες χώρες στο νότιο Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με το πρακτορείο. «Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στις χώρες της περιοχής προκαλεί μόνο ανασφάλεια και διχασμό», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

Ο Σουλτάνος ​​του Ομάν ζήτησε επίσης «σταθερότητα και ασφάλεια», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν.

 

 

 

 

