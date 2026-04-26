Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός δεν γνωρίζει τι σημαίνει να εξαρτάσαι από τον μισθό σου

«Ένας πρωθυπουργός ο οποίος δεν γνωρίζει τι σημαίνει να “εξαρτάσαι από τον μισθό σου”, είναι λογικό να “πανηγυρίζει” την ίδια στιγμή που τα εισοδήματα των Ελλήνων είναι στον πάτο της ΕΕ…», αναφέρει σε σημερινή του δήλωση, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Η απόδειξη ότι η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται την καταστροφή που προκαλεί σε αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους, είναι ότι αντί ο πρωθυπουργός να έχει παρέμβει ακαριαία για να αποτρέψει την τραγωδία των κτηνοτρόφων στη Λέσβο, έρχεται μετά την καταστροφή για να εκφωνήσει τον “επικήδειο”», επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«”Συμμαχία” εναντίον “φανταστικών εχθρών” (ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας) και όχι κατά του πραγματικού εχθρού της Ελλάδας, δηλαδή την Τουρκία, δεν είναι συμμαχία αλλά “συναλλαγή” για πώληση όπλων με “πελάτη” την Ελλάδα», ανέφερε, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας την εβδομαδιαία ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.