Μιχάλης Ρέππας για τον θάνατο της Καίτης Κωνσταντίνου: «Είναι νωπό, δεν μπορώ ακόμα να δω τη σειρά»

Καλεσμένοι στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήταν ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου το απόγευμα της Τρίτης (9/9). Η πιο πρόσφατη δουλειά του αγαπημένου συγγραφικού διδύμου που παρακολουθήσαμε στην τηλεόραση, ήταν η «Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα» το 2024. Στη σειρά πρωταγωνιστούσε και η Καίτη Κωνσταντίνου, η οποία έφυγε πριν από λίγους μήνες από τη ζωή.

Οι δύο δημιουργοί μιλώντας στη συνέντευξή τους για τους ηθοποιούς που έχουν πρωταγωνιστήσει σε δουλειές τους και πλέον δεν είναι στη ζωή, αναφέρθηκαν και στην απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου.

Συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Ρέππας είπε πως: «Το θέμα της Καίτης είναι νωπό. Εμένα όμως μ’ αρέσει που τους ανθρώπους δεν τους ενδιαφέρει η απώλεια στις επαναλήψεις. Δηλαδή βλέπουν το “Κλάμα βγήκε από τον παράδεισο” και είναι αρκετοί άνθρωποι που λείπουν πια. Ο Χρήστος Ευθυμίου, ο Χρήστος Σιμαρδάνης, η Άννα φυσικά, η Μίνα, ο Μίμης. Είναι κόσμος, αλλά δεν τους νοιάζει. Χαίρεται ο κόσμος, όπως βλέπουν τον Βουτσά και γελάνε. Το “Κλάμα βγήκε από τον παράδεισο” δεν με πειράζει, όμως “Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα”… Είναι πολύ πρόσφατο».

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Παπαθανασίου εξήγησε ότι: «Αυτό που συνέβη με την Καίτη είναι ότι κάναμε τα γυρίσματα και πολύ σύντομα… Το συνηθίζεις, βέβαια, και αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς, δυστυχώς το συνηθίζεις».