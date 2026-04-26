Θεσσαλονίκη: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή στο Δερβένι – Σοβαρά τραυματίας ο μοτοσικλετιστής

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Δερβενίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός του δίκυκλου, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.

Το ατύχημα προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων στο σημείο.